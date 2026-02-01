Khánh Hòa đón thêm 2 tàu biển quốc tế với 3.400 du khách

Ngày 1-2, tỉnh Khánh Hòa đã đón 2 chuyến tàu du lịch biển quốc tế, đưa khoảng 3.400 du khách đến tham quan.

Cụ thể, buổi sáng, tàu biển quốc tế Sirena (quốc tịch Bahamas) cập Cảng quốc tế Cam Ranh, mang theo 600 du khách đến Khánh Hòa. Ngay sau khi cập cảng, du khách được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng tổ chức tham quan các điểm văn hóa, lịch sử như: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, ga Nha Trang; trải nghiệm đời sống địa phương tại Chợ Đầm và tham quan khu vực đồng quê.

Chiều cùng ngày, tàu Sirena rời cảng để tiếp tục hành trình đến Quảng Ninh.

Du khách tàu biển quốc tế hào hứng tham quan các điểm du lịch ở Khánh Hòa. Ảnh: ANH PHÁT

Trưa cùng ngày, tàu du lịch Costa Serena (quốc tịch Italia) neo đậu tại vịnh Nha Trang, đưa 2.800 du khách, chủ yếu đến từ châu Âu và Hong Kong (Trung Quốc), vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina.

Du khách được Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Tictours tổ chức tham quan các điểm đến như: chùa Long Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Nhà thờ Đá, I-Resort, Chợ Đầm, khu vực Quảng trường – Tháp Trầm Hương và Công viên bãi biển Nha Trang.

Sau khi tham quan Nha Trang, tàu tiếp tục hành trình đến cảng Phú Mỹ (TPHCM).

Tàu du lịch Costa Serena neo đậu tại vịnh Nha Trang. Ảnh: ANH PHÁT

Khách du lịch tàu biển lên bờ, bắt đầu tham quan Nha Trang. Ảnh: ANH PHÁT

Theo Sở VH-TT-DL, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 9 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 17.800 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu biển, trong năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón thêm 31 chuyến tàu du lịch quốc tế.

HIẾU GIANG