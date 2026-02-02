Hơn 240 sự kiện góp phần định vị Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai

Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai với thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea), sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn lớn của du lịch Việt Nam năm 2026, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia và định vị hình ảnh Gia Lai như một điểm đến mới giàu bản sắc.

Họp báo công bố Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Theo ban tổ chức, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến có hơn 240 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó 18 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; hơn 110 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Các hoạt động được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn, gồm lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến - quảng bá, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm.

Logo nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: “Năm Du lịch quốc gia đã trở thành một sự kiện có quy mô quốc gia, là kênh quảng bá rất mạnh mẽ cho hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Việc Gia Lai vinh dự đăng cai là cơ hội để địa phương định vị lại thương hiệu điểm đến, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng”.

Cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trên đà tăng trưởng tích cực của năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia trong bối cảnh này không chỉ tạo “cú huých” cho thị trường mà còn thúc đẩy đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Vùng đất đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” mang thông điệp kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Thông tin tại họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu phát triển. Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 vừa là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến, vừa thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế. Gia Lai đã sẵn sàng chào đón du khách đến trải nghiệm sự hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo.

Dự kiến, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại phường Quy Nhơn vào tháng 3-2026 và lễ bế mạc diễn ra tại phường Pleiku vào cuối tháng 12-2026.

MAI AN