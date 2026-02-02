Mời nghệ sĩ, người nổi tiếng đồng hành xúc tiến du lịch Việt Nam

Ngày 2-2, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) công bố các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Ảnh ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong giai đoạn 2025 - 2026, dự kiến có 79 hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài; trong đó, Bộ VH-TT-DL triển khai 19 hoạt động, các địa phương có 21 hoạt động, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế tham gia 39 hoạt động.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, các chương trình xúc tiến được xây dựng trên cơ sở thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, theo tinh thần “hợp lực - bứt phá”, nhằm hạn chế trùng lặp sự kiện, tối ưu nguồn lực xã hội hóa và nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường. Tất cả các sự kiện quảng bá trong nước và quốc tế đều được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai hiệu quả.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ về các hoạt động xúc tiến du lịch trong năm 2026

Song song với mở rộng quy mô hoạt động xúc tiến, ngành du lịch xác định phát triển du lịch chất lượng cao là định hướng xuyên suốt, hướng tới nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Hiện Việt Nam xác định các dòng sản phẩm chủ đạo gồm du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch đô thị...

Trên cơ sở đó, ngành đang tập trung phát triển thêm nhiều sản phẩm có thế mạnh như du lịch ẩm thực; du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế; du lịch thể thao, trong đó nổi bật là du lịch golf; du lịch MICE.

Ngành du lịch đang xây dựng và lựa chọn một số sản phẩm chiến lược mang tính dẫn dắt, gồm du lịch di sản gắn với trải nghiệm cao cấp; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp chăm sóc sức khỏe; du lịch kết hợp thể thao - giải trí - sự kiện; du lịch xanh, bền vững và du lịch cộng đồng chất lượng cao.

Những sản phẩm này sẽ được ưu tiên trong các chương trình xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, góp phần định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến chất lượng - khác biệt - bền vững trên bản đồ du lịch quốc tế.

Về việc mời các nhân vật nổi tiếng, đại sứ du lịch và người có ảnh hưởng tham gia quảng bá, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đây là hướng đi đã và đang được ngành du lịch triển khai.

“Trong nhiều chương trình xúc tiến, chúng tôi mời các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà làm phim, diễn viên, các nhân vật có ảnh hưởng cùng đồng hành. Thời gian qua, vai trò của các Đại sứ Du lịch Việt Nam tại các thị trường cũng được phát huy tối đa”, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

VĨNH XUÂN