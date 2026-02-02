Để du lịch trải nghiệm hút khách

Trong tour tham quan làng nghề truyền thống vừa được tổ chức mới đây, tất cả vị khách đều hào hứng khi được trải nghiệm công việc thường ngày của người dân bản địa, như làm bánh, làm gốm, nấu rượu...

Du khách tìm hiểu về các sản phẩm làm từ dừa. Ảnh: GIA HÂN

Du khách - nhất là giới trẻ - ngày càng ưa thích những tour du lịch khám phá những làng nghề, thử sức với những công việc mà trước đây họ chỉ biết đến qua sách vở, báo chí. Sự trải nghiệm cuộc sống đối với họ mới là “linh hồn” của tour du lịch vùng miền.

Theo các đơn vị du lịch, lữ hành, TPHCM khá đa dạng về làng nghề với các sản vật truyền thống của các địa phương, có thể đưa vào tuyến tham quan như: bánh tráng An Ngãi, bún Long Kiên, rượu Hòa Long, bánh hỏi An Nhứt, các cơ sở sản xuất mỹ nghệ sò ốc Vũng Tàu, gốm sứ Lái Thiêu, sơn mài Tương Bình Hiệp, điêu khắc gỗ Thủ Dầu Một, làng nghề đan lát Củ Chi, làng guốc mộc Thuận An… Nhưng cho đến nay, các địa phương vẫn chưa xây dựng được mô hình tham quan làng nghề truyền thống một cách chính quy, bài bản để đáp ứng các yêu cầu của tour du lịch. Thường thì các nhà tổ chức tour sẽ tự về các địa phương khảo sát, thỏa thuận chi phí với các hộ sản xuất để có thể tổ chức một buổi trình diễn. Tuy vậy, không phải lúc nào “hợp đồng miệng” này cũng diễn ra suôn sẻ vì đủ các loại lý do: thời gian, thời tiết, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; thậm chí khu vực sản xuất chật chội, không đủ chỗ cho khách đoàn tham quan, không có khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm…

Khảo sát của một số đơn vị du lịch lữ hành cho thấy, các làng nghề có khả năng thu hút khách du lịch, nhưng nhiều nơi còn sơ sài, nhỏ lẻ. Để phục vụ du lịch, các cơ sở cần xây dựng các điểm sản xuất trình diễn với nhà xưởng khang trang, hợp vệ sinh; quy tụ những người có tay nghề giỏi giới thiệu và hướng dẫn các kỹ năng, quy trình để du khách có thể làm thử nghiệm ngay tại khu sản xuất trình diễn. Nơi đây cũng phải thiết kế khu nghỉ chân, thưởng thức, mua sản phẩm của cơ sở sản xuất và các đặc sản khác của địa phương, có nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống cho các đoàn khách tham quan… Khi du khách thỏa mãn trải nghiệm thì du lịch mới có thể thu tiền. Song, để làm được điều đó cần có sự phối hợp đầu tư giữa ngành du lịch, chính quyền địa phương và cơ sở sản xuất ở các làng nghề.

QUANG VŨ