Thống nhất thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM thuộc Đảng bộ Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thành lập 2 đảng bộ: Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Khi có định hướng sắp xếp mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia TPHCM của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp tổ chức đảng theo quy định, gắn với tình hình thực tiễn tại Đảng bộ Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với các nội dung đề xuất về chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan trong phần tổ chức thực hiện của dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2-2026.

