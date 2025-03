Thông suốt việc của dân

Có nhu cầu đăng ký cho chiếc ô tô vừa mua, ông Nguyễn Trọng Hà (ngụ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM) nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, rồi đem xe ra công an xã làm thủ tục đăng ký. Ông vui mừng vì hồ sơ nộp thuận lợi mà không phải đi đến tận công an huyện như trước.

Trong cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy mà cả nước đang thực hiện, ngành công an được đánh giá là gương mẫu, đi đầu. Minh chứng là khi cả nước tập trung tổng kết Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, ngày 11-1-2025, Đảng ủy Công an Trung ương có đề án trình và được đồng ý tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương, kết thúc hoạt động công an cấp huyện và tiếp nhận một số nhiệm vụ từ các bộ, ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

Đó là cơ sở để ngày 18-2-2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2025. Ngay khi Nghị định số 02/2025/NĐ-CP có hiệu lực, công an các tỉnh, thành phố đã khẩn trương sắp xếp, kết thúc hoạt động của công an cấp huyện.

Tại TPHCM, ngay khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện vào ngày 1-3, các chức năng, nhiệm vụ của công an huyện được chuyển giao về ngay các phòng thuộc Công an TPHCM và công an cấp xã. 14 thủ tục hành chính mới được tiếp nhận từ các sở, ngành cũng được phân bổ hợp lý.

Điểm đáng mừng là trong quá trình chuyển giao, dù giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó giảm tới 246 đơn vị cấp đội, song các đơn vị đều phối hợp nhịp nhàng, bố trí lực lượng hợp lý, đảm bảo thông suốt việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng nhanh chóng rà soát để bố trí các địa điểm phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Từ ngày 1-3 đến ngày 10-3, trong đó có 4 ngày làm việc sau khi tiếp nhận thủ tục liên quan lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp chuyển về, Công an TPHCM đã tiếp nhận 4.900 hồ sơ cấp lý lịch tư pháp, đã giải quyết gần 500 hồ sơ.

Những con số biết nói trên đã và đang minh chứng cho sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an và là bài học quý để các đơn vị, địa phương áp dụng triệt để, không để những khoảng trống và không để người dân phải chờ đợi trong quá trình sắp xếp bộ máy.

THU HƯỜNG