THƯ BAN BIÊN TẬP

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

30-4-2026, tròn 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chuẩn bị long trọng kỷ niệm 50 năm ngày vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (2-7-1976 - 2-7-2026).

Điều đặc biệt, dịp kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa hoàn thành kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, với bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới được kiện toàn, sau gần một năm khởi động cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Trong nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn thử thách, giữ vững vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Dù trong hoàn cảnh nào, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi khởi phát những phong trào đột phá, đổi mới sáng tạo, là địa phương có những đóng góp hàng đầu vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh mới, không gian phát triển được mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mang trên mình sứ mệnh của một “siêu đô thị”. Nguồn lực được tích hợp, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu quản trị hoàn toàn mới. Đó không còn là bài toán tăng trưởng đơn thuần, mà là bài toán kiến tạo một mô hình phát triển đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, thay thế Nghị quyết 98/2023/QH15, đã trao cho Thành phố Hồ Chí Minh những cơ chế, chính sách đặc thù với mức độ phân quyền sâu rộng hơn. Và kỳ vọng tới đây, dự án Luật đô thị đặc biệt (đang dự thảo) khi được hoàn thiện và thông qua, sẽ trở thành đòn bẩy thể chế và tăng trưởng “đặc biệt” cho thành phố.

Bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2026-2030, các mục tiêu chiến lược đã được xác lập rõ ràng: xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đầu tàu đổi mới sáng tạo, hạt nhân liên kết vùng và cửa ngõ hội nhập toàn cầu. Những mục tiêu ấy không dừng lại ở tầm nhìn, mà được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động thiết thực: phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông liên vùng; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Trong đó, một nguyên tắc xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Phát triển không chỉ là tăng trưởng, mà còn là nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Từ khí thế của ngày 30-4 lịch sử, tinh thần chiến thắng tiếp tục được chuyển hóa thành động lực phát triển. Như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng TPHCM “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”: văn minh trong quản trị, hiện đại trong phát triển, nghĩa tình trong ứng xử. Điều đó phải trở thành chuẩn mực hành động trong từng chính sách, từng quyết định và từng việc làm cụ thể.

Nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản ấn phẩm đặc biệt, nhằm chuyển tải đến bạn đọc thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm đi đầu trong đổi mới sáng tạo, để xây dựng thành phố phát triển bứt phá, đóng góp ngày càng lớn, thiết thực vào mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng!

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh

