Thu hồi Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” với Nguyễn Đỗ Trúc Phương

Ngày 15-11, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có công văn thông báo thu hồi Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 với Nguyễn Đỗ Trúc Phương (sinh năm 1994, ngụ quận 1) do vi phạm pháp luật.

Theo nội dung công văn nêu: Ngày 11-10-2020, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Bà Nguyễn Đỗ Trúc Phương là 1 trong 27 gương được trao giải thưởng.

Công an tống đạt quyết định với Trúc Phương

Căn cứ điều 10 tại quy chế sửa đổi, bổ sung Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" quy định về việc thu hồi giải thưởng nếu xảy ra các trường hợp sau: "Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích; hiện vật, giải thưởng bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật; cá nhân được nhận giải thưởng có hành vi vi phạm pháp luật".

Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng với bà Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật.

Công an lấy lời khai ca sĩ Chi Dân

Người mẫu An Tây (giữa) tại cơ quan công an

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 14-11, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, công an cũng bắt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) về tội “Sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo Công an TPHCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, Trúc Phương là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thực hiện đúng phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng chất ma túy”…

Liên quan đến chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, đến nay, công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can

Ma túy thu giữ

CHÍ THẠCH