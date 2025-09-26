Thu không đủ chi, nhiều cơ sở y tế ở Cà Mau nợ lương, nợ tiền nhà cung cấp thuốc

Chiều 26-9, một lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau cho biết, đã báo cáo Sở Y tế về việc thiếu hụt kinh phí trả lương cho nhân viên. Theo đó, bệnh viện cần được cấp bổ sung trên 4,4 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên từ tháng 9 đến 12-2025.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau đang thiếu tiền trả lương cho nhân viên

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau có quy mô 100 giường bệnh. Đầu năm 2025, ngân sách cấp theo giường bệnh/năm là 2,4 tỷ đồng. Số tiền này đủ chi lương từ tháng 1 đến 3-2025. Những tháng tiếp theo, bệnh viện lấy từ nguồn thu viện phí và nguồn cấp tạm ứng bảo hiểm y tế để chi trả lương. Do nguồn thu khám, chữa bệnh còn thấp, không đảm bảo được việc chi trả lương. Ngoài ra, đến cuối tháng 8-2025, bệnh viện còn nợ tiền mua thuốc hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế Cà Mau, không chỉ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau, trên địa bàn tỉnh còn có cơ sở y tế công lập khác bị thiếu tiền chi trả lương cho nhân viên từ giờ đến cuối năm 2025. Nguyên nhân là do vướng mắc chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt mức thanh toán năm 2020 và năm 2023, đến nay chưa được quyết toán. Cơ quan Bảo hiểm xã hội quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý, năm còn rất chậm, không kịp thời (chỉ được tạm ứng 80%).

Ngoài ra, nguồn thu khám, chữa bệnh tại một số cơ sở khám, chữa bệnh còn rất thấp, ngân sách cấp cho các bệnh viện và trung tâm y tế (có hoạt động khám, chữa bệnh và phòng khám đa khoa) theo chỉ tiêu giường bệnh. Trong khi đó, nguồn thu không đảm bảo nên gặp khó.

TẤN THÁI