Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tết đến người nghèo ở Quảng Ngãi

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các nhà hảo tâm trao 300 suất quà, tổng trị giá 240 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhân dịp năm mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến nhân dân xã Bình Minh.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.