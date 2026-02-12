Xã hội

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tết đến người nghèo ở Quảng Ngãi

SGGPO

Ngày 12-2, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đến dự và trao tặng quà tại chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cùng Quỹ Lá xanh tổ chức.

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các nhà hảo tâm trao 300 suất quà, tổng trị giá 240 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tết cho người nghèo ở Quảng Ngãi
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà đến người dân xã Bình Minh

Nhân dịp năm mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến nhân dân xã Bình Minh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi
Tin liên quan
NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân Quảng Ngãi trao quà tết

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn