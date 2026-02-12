Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quà tết đến người nghèo ở Quảng Ngãi

Ngày 12-2, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đến dự và trao tặng quà tại chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cùng Quỹ Lá xanh tổ chức.

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các nhà hảo tâm trao 300 suất quà, tổng trị giá 240 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà đến người dân xã Bình Minh

Nhân dịp năm mới, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến nhân dân xã Bình Minh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi



NGUYỄN TRANG