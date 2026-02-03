Tàu cá của ngư dân Nghệ An bị chìm trên biển

Chiều 3-2, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), một tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm trên biển, rất may là không có thiệt hại về người.

Hiện trường tàu cá xảy ra sự cố

Theo thông tin ban đầu, tàu cá mang số hiệu NA 70670 TS, công suất máy khoảng 50CV của ngư dân Trần Xuân T. (sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu đang trên đường di chuyển vào khu vực cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú) thì bất ngờ nước tràn nhanh vào khoang.

Sau đó, một phần thân tàu bị chìm xuống biển tại vị trí trước cửa lạch.

Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận ra hiện trường hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa ngư dân và một số thiết bị giá trị trên tàu gặp nạn vào bờ, đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, phía gia đình ngư dân Trần Xuân T. đã huy động phương tiện, nhân lực triển khai phương án bơm nước trên phần tàu chìm, đồng thời lai dắt vào bờ để sớm khắc phục, sửa chữa.

Hiện chủ tàu chưa thống kê được tổng thiệt hại về tài sản.

DƯƠNG QUANG