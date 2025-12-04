Thủ phủ nho, táo ở Khánh Hòa tan hoang sau lũ

Sau trận lũ lịch sử quét qua hạ du sông Cái Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vườn vẫn phủ màu xám xịt; vết bùn còn bám chặt lên nhà lưới; cây trái gãy đổ, ngập úng, chết rũ theo dòng nước.

Tại thôn Phước Lợi (xã Ninh Phước), ông Nguyễn Văn Cang (50 tuổi) dẫm lên lớp bùn đất khô cứng, đeo bình phun thuốc phòng bệnh cho vườn nho 1.200m2. Nhìn những đống nho héo nằm la liệt dưới đất, ông Cang lắc đầu. Nếu không bị lũ ngập gần 4m suốt nhiều ngày, cả vườn sẽ thu được hơn 1 tấn quả, hàng chục triệu đồng tiền lãi giờ mất trắng.

Cạnh đó, vườn của ông Trần Văn Chiến (61 tuổi) thậm chí tan hoang hơn. Toàn bộ 1.200m2 táo đã vào vụ thu hoạch bị giập nát. Giàn nho 1.000m2 bật gốc, đổ sập. Khi lũ rút, ông Chiến ra vườn rồi lặng lẽ quay về vì quá xót xa. Nhiều ngày nay gia đình cố gắng cứu cây nhưng bất thành. Chi phí giống và dựng lại giàn tốn hàng chục triệu đồng là quá lớn.

Vườn táo ở xã Ninh Phước (Khánh Hòa) vẫn đang bị ngập nước.

Cách đó hơn 1km, tại thôn Phước Khánh, ông Nguyễn Quang Hào (54 tuổi) lầm lũi kiểm tra từng gốc táo trong khu vườn rộng 1.600m2. Trên giàn, táo đen sậm, lá úa vàng do bùn đất; dưới gốc bùn non dày cả gang tay; một số cọc chống sập xuống; rác từ đâu đổ về phủ kín lối đi. Những ngày qua, gia đình ông phải cắt bỏ trái, tỉa cành, rửa cây để cứu những gốc còn lại. Như nhiều hộ khác, ông Hào dự định đầu năm sau đầu tư lại giống và giàn, nhưng vẫn lo mưa lũ khó lường, vì để tái lập vườn, họ cần hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết, không chỉ nho, táo bị cuốn trôi, mà hàng loạt diện tích cây giống, hệ thống tưới, nhà màng và trụ giàn của người dân cũng hư hỏng nặng sau lũ. Địa phương đang phối hợp rà soát thiệt hại, đề xuất tỉnh hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận trước đây) vốn là nơi trồng nho lớn nhất cả nước, với hơn 1.000ha, sản lượng 26.000 tấn/năm. Trong đó, gần 300ha nho đã bị thiệt hại do mưa lũ, chủ yếu tập trung ở các khu vực Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Dinh, Vĩnh Hải...

Theo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ ảnh hưởng tới gần 19.000ha cây trồng trên địa bàn. Để chủ động khắc phục thiệt hại, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất nông nghiệp, Sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp địa phương khẩn trương tiêu úng, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất sau ngập; cày bừa và chuẩn bị giống để gieo trồng vụ đông xuân 2025-2026 theo đúng lịch thời vụ đã ban hành.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo các trạm khu vực phối hợp lực lượng khuyến nông xuống tận địa bàn để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục thiệt hại và tái sản xuất trước ngày 15-12...

Ngày 3-12, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đồng chí Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, cùng đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã đến thăm, làm việc và trao quà hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, dự và chủ trì buổi làm việc; cùng tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ban ngành tỉnh Khánh Hòa. Nhân dịp này, nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga đã trao phần quà hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong khuôn khổ buổi làm việc, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. NGUYỄN TIẾN

HIẾU GIANG