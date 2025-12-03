Liên bang Nga hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt

Tối 3-12, tại phường Nha Trang, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin cùng đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã thăm, làm việc và trao quà hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì buổi làm việc. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các địa phương. Ảnh: HIẾU GIANG

Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra cho các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin gửi lời thăm hỏi, động viên đến thân nhân, gia đình các nạn nhân do mưa lũ.

Liên bang Nga hy vọng chính quyền và người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục xây dựng địa phương phát triển. Trong quá trình tái thiết, Liên bang Nga sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga có phần quà trao tặng chính quyền và người dân tỉnh Khánh Hòa, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, tái thiết cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hỗ trợ từ Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Ảnh: HIẾU GIANG

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 5 tỷ đồng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: HIẾU GIANG

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ Trường THCS Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa (xã Diên Khánh). Đây là hai địa điểm chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh Khánh Hòa.

Tại các địa điểm, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi, động viên học sinh, tập thể thầy cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường; đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Khắc Định trao tặng hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Khắc Định cũng trao quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Trường THCS Lương Định Của, mỗi phần quà trị giá 50 triệu đồng; đồng thời hỏi thăm, tặng quà cho các học sinh, bệnh nhân. Đồng chí đề nghị tỉnh Khánh Hòa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại các cơ sở giáo dục và y tế, bảo đảm hoạt động trở lại bình thường, an toàn; sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân và phát triển bền vững sau thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định trao quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Khắc Định trao tặng hỗ trợ Trường THCS Lương Định Của. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Khắc Định trao quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tặng Trường THCS Lương Định Của. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Khắc Định thăm hỏi, động viên học sinh Trường THCS Lương Định Của. Ảnh: HIẾU GIANG

