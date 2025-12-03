Liên bang Nga hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì buổi làm việc. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra cho các tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin gửi lời thăm hỏi, động viên đến thân nhân, gia đình các nạn nhân do mưa lũ.
Liên bang Nga hy vọng chính quyền và người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục xây dựng địa phương phát triển. Trong quá trình tái thiết, Liên bang Nga sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga có phần quà trao tặng chính quyền và người dân tỉnh Khánh Hòa, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, tái thiết cuộc sống.
Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ Trường THCS Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa (xã Diên Khánh). Đây là hai địa điểm chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh Khánh Hòa.
Tại các địa điểm, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi, động viên học sinh, tập thể thầy cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường; đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định cũng trao quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa và Trường THCS Lương Định Của, mỗi phần quà trị giá 50 triệu đồng; đồng thời hỏi thăm, tặng quà cho các học sinh, bệnh nhân. Đồng chí đề nghị tỉnh Khánh Hòa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại các cơ sở giáo dục và y tế, bảo đảm hoạt động trở lại bình thường, an toàn; sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân và phát triển bền vững sau thiên tai.