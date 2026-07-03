Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3-7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức, sau chưa đầy 1 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. Ảnh: GOV.MD

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Munteanu nêu rõ: “Hôm nay, nhiệm kỳ của tôi trên cương vị Thủ tướng kết thúc". Mặc dù không đề cập lý do cụ thể cho quyết định này, song ông Munteanu cho biết đã quyết định sau khi nhận thấy không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ "theo các nguyên tắc và niềm tin" của mình.

Ông Alexandru Munteanu giữ chức Thủ tướng Moldova từ tháng 11-2025. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, ngày 3-6, EU nhất trí đưa Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này.

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