Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng chính quyền và công dân số

Sáng 19-10, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2; kiểm tra việc vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và trao đổi với cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú

Thủ tướng ân cần trò chuyện cùng người dân Khu nhà ở xã hội Nam Long 2

Đến thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2, Thủ tướng đánh giá cao TP Cần Thơ đã thực hiện tốt việc đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở xã hội thời gian qua. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, điều quan trọng là địa phương cần chọn nhà đầu tư có năng lực, chia sẻ lợi nhuận với địa phương, góp phần giảm giá thành bất động sản, phù hợp thu nhập của người người lao động.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Chính phủ giao thành phố tới năm 2030, phải xây dựng đạt khoảng 16.900 căn nhà ở xã hội. Tới nay, toàn thành phố triển khai 10 dự án, trong đó có 3 dự án hoàn thành (hơn 3.300 căn) và 7 dự án đang triển khai. UBND TP Cần Thơ đặt mục tiêu, từ nay tới năm 2030, sẽ triển khai 50 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 550ha. TP Cần Thơ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030.

Thủ tướng đến kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hưng Phú. Thủ tướng đã gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi công việc với cán bộ phường; hỏi thăm người dân về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu, nhất là các lĩnh vực tư pháp, đất đai, kinh doanh; đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ số, mở rộng băng thông, thúc đẩy phong trào “bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số. Qua đó hình thành công dân số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian đi lại và chi phí tuân thủ cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (trụ sở cũ)

