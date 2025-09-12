Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tân Thủ tướng Pháp

Chính trị

Ngày 12-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhân dịp ngài Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng.

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TTXVN

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, đã được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm vào tối 9-9, sau khi chính phủ của ông Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện hôm 8-9.

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chính thức nhậm chức ngày 10-9. Tại lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ thúc đẩy những thay đổi căn bản, không chỉ ở hình thức mà cả trong nội dung chính sách, đồng thời nhấn mạnh “không có con đường nào là không thể” để đưa nước Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trước đó, ông Sébastien Lecornu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp.

BÍCH QUYÊN

