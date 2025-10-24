Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

Chiều tối 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các đơn vị để tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 - sự kiện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần kết nối sâu sắc.

Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến ngày khai mạc hội chợ không còn nhiều, do đó ban tổ chức và các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, chuẩn bị thật tốt để mang đến một hội chợ ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, mến khách và yêu hoà bình.

Thủ tướng nhận định, đến giờ này công tác chuẩn bị đã đạt kết quả tương đối tốt, nhưng mong muốn các đơn vị, cá nhân liên quan vẫn tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn, đẹp hơn và hấp dẫn hơn nữa.

"Hội chợ Mùa Thu không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, lớn mạnh của đất nước, của dân tộc, của doanh nghiệp và của mỗi người dân Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực trong công tác chuẩn bị

Kiểm tra lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật tại triển lãm, Thủ tướng cũng ghi nhận, các tiết mục văn nghệ tại hội chợ Mùa Thu lần này rất đặc sắc, thể hiện được nét đẹp của ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, cần chú trọng yếu tố quốc tế hơn nữa, cần có phần tiếng Anh chạy song song để bạn bè quốc tế đang có mặt tại sự kiện dễ dàng theo dõi và hiểu được nội dung.

Tương tự, các bài phát biểu có thể sử dụng tiếng Việt, nhưng phần phụ đề tiếng Anh nên được hiển thị để thể hiện tinh thần hội nhập, chuyên nghiệp và thân thiện với bạn bè thế giới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý nhiều vấn đề trong công tác tổ chức để hội chợ diễn ra trọn vẹn, an toàn

Đối với Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Mọi phương án cần được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó để đảm bảo sự kiện diễn ra trọn vẹn, an toàn và thành công.

MAI AN