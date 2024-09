Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai tại Yên Bái

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai tại Yên Bái. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đỗ Đức Duy, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Yên Bái.

Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát, động viên người dân và các lực lượng là tổ dân phố Bảo Thắng, phường Hồng Hà, TP Yên Bái. Thủ tướng cũng đã tới thị sát khu vực sạt lở làm 2 người mất tích tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Tại đây, thời tiết đã tốt hơn, nước lũ đã rút. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ... đang huy động tối đa lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân tại vùng mưa lũ Yên Bái. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng ân cần thăm hỏi bà con nhân dân đang cùng lực lượng vũ trang, các lực lượng tình nguyện dọn dẹp đường phố còn ngập bùn đất. Chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của bà con, Thủ tướng đồng thời biểu dương tinh thần tích cực của các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đang hỗ trợ nhân dân dọn dẹp. Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh cần huy động toàn lực lượng, cả hệ thống chính trị vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng đề nghị bà con nhân dân tích cực vào cuộc với tinh thần "ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Thăm các trường mần non, THPT, Thủ tướng ân cần hỏi thăm các giáo viên đang dọn dẹp bùn đất; yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ lực lượng, cố gắng cho các cháu đi học trở lại. Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm cải thiện đời sống vật chất của đội ngũ giáo viên, trong đó có giáo viên mầm non, nhất là có chủ trương, giáo viên mầm non là đối tượng cần được điều chỉnh tăng lương.

Thăm trụ sở Công an phường Hồng Hà, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều thêm lực lượng đến hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ. Biểu dương tinh thần hỗ trợ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả mưa bão của đơn vị.

Thị sát tình hình, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân; mong bà con phát huy tinh thần "tương thân tương ái", giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn; mong bà con yên tâm vì có chính quyền, các lực lượng vũ trang luôn hỗ trợ. Thủ tướng cũng nhắn nhủ, lúc này, bà con nhân dân cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Thăm bà con nhân dân ở đường Điện Biên, phường Nguyễn Thái Học, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 2 người đang bị vùi lấp, Thủ tướng mong bà con sớm ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh; biểu dương cấp ủy, chính quyền quyết liệt di dời nhiều người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sạt lở.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định tình hình, đời sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, thiên tai hiện nay. Đặc biệt, Yên Bái có hồ thủy điện Thác Bà - một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm ở 2 huyện Lục Yên và Yên Bình; mực nước Hồ Thác Bà sáng 11-9 đạt đỉnh 59,84m, vượt mức cảnh báo cấp 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các lực lượng đang khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai tại Yên Bái. Ảnh: VIẾT CHUNG

Riêng với đập thủy điện Thác Bà, ngày 10-9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi bí thư, chủ tịch UBND 3 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập. Trưa 10-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi thị sát tình hình lũ lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Bắc Giang, đã dừng lại để họp trực tuyến với các điểm cầu, trong đó một nội dung trọng tâm là bảo đảm an toàn đập Thác Bà.

Ở thời điểm đó, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà đang rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả nước thiết kế của hồ. Trong vòng 6 tiếng, tỉnh Yên Bái đã cho di dời 3.186 hộ với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) để đảm bảo an toàn cho người dân khi Nhà máy thủy điện Thác Bà xả nước. Đến nay, thủy điện Thác Bà an toàn, lưu lượng nước về hồ đã giảm dần.

Yên Bái có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương; thiệt hại lớn về nhà ở, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc. Hiện, tổng số lực lượng huy động tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai là trên 100.000 người (gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, thanh niên, phụ nữ và các lực lượng tình nguyện khác). Yên Bái phấn đấu, đến hết ngày 15-9, các cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan hành chính sẽ cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

PHAN THẢO