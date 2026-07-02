6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng

Tính đến ngày 26-6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 7,4% so với cuối năm 2025 và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: SBV

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, những tháng đầu năm, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ, nhất là khi phải cân đối đồng thời các mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhằm ưu tiên kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 khoảng 4,5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Về tín dụng, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế. Tính đến ngày 26-6-2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 7,4% so với cuối năm 2025 và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: SBV

Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, qua đó hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn.

Về tỷ giá, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp điều kiện thị trường.

Đối với thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường quản lý, có biện pháp ổn định thị trường theo thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy ngân hàng số, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ thanh toán mới, tiện ích và hiện đại.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

LƯU THỦY