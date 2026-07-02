Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, kịp thời xử lý các trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, đồng thời phòng tránh nguy cơ bị mạo danh thông tin cá nhân.

Cục Thuế khuyến nghị người dân rà soát mã số thuế, tránh bị mạo danh (Ảnh minh họa). Ảnh: L.T

Sáng 2-7, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết đã gửi thư ngỏ đến người nộp thuế về việc triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên phạm vi toàn quốc.

Theo Cục Thuế, thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc người đại diện theo pháp luật không phối hợp với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục. Tình trạng này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không nhằm mục đích kinh doanh thực chất; lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, có trường hợp thông tin cá nhân của người dân bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà người đứng tên không biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Để khắc phục, cơ quan thuế các cấp đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế; xác định đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế; phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý; xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan.

Cục Thuế đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục mã số thuế chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các thủ tục theo quy định.

Đối với người dân, cơ quan thuế khuyến cáo không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh trái quy định. Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ bổ sung chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm trường hợp bị mạo danh.

Cục Thuế cũng lưu ý, người nộp thuế cần chủ động phối hợp khi nhận được thông báo hoặc thư mời làm việc của cơ quan thuế. Việc chậm thực hiện thủ tục có thể kéo dài tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất hồ sơ, phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiền xử phạt và các rủi ro pháp lý khác.

Cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tối đa đối với người nộp thuế tự nguyện hợp tác, khắc phục sai sót. Đối với trường hợp cố tình không phối hợp hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, phối hợp cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra và xử lý nghiêm.

LƯU THỦY