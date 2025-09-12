Đại tướng Phan Văn Giang thăm khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Chiều 12-9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra, thị sát khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (ở Đông Anh, Hà Nội).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm khu trưng bày tổ hợp tên lửa tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại khu trưng bày trong nhà, Đại tướng Phan Văn Giang nghe báo cáo về một số khí tài, vũ khí, các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng.

Tiếp đó, Đại tướng trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo lái xe không kính trên đường Trường Sơn. Trong nửa tháng qua, khu vực trưng bày này cùng với khu vực trải nghiệm bắn súng luôn thu hút đông đảo người dân đến tương tác, trải nghiệm.

Tại triển lãm, ở khu trưng bày trong nhà, Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm, bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị, các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã đến thăm khu vực ngoài trời, nơi trưng bày 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị của Hải quân, Phòng không - Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc...

Tại đây có các khí tài, công nghệ quân sự nổi bật như: pháo tự hành mặt đất hạng nặng; pháo phòng không; các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển; phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại; hệ thống liên lạc bảo mật; tổ hợp tên lửa S-125-VT; tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên chiến sĩ tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

TRẦN LƯU