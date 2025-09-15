Gần 6,6 triệu lượt người tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày ngoài trời tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Chia sẻ tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các khu vực trưng bày trong nhà và ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm đã thu hút gần 6,6 triệu lượt người dân, du khách cùng nhiều đoàn đại biểu trong và ngoài nước đến tham quan.

Sự kiện vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các nguyên lãnh đạo cùng nhiều đoàn quốc tế, tiêu biểu là các đoàn đại biểu cấp cao từ Lào, Campuchia, Cuba, Liên bang Nga...

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Công tác tổ chức được triển khai chuyên nghiệp, bài bản để đáp ứng lượng khách tham quan lớn.

Ban tổ chức đã bố trí các lực lượng lễ tân, thuyết minh được tuyển chọn, tập huấn kỹ lưỡng, đảm bảo tác phong chính quy và kiến thức chuyên sâu.

Các lực lượng phục vụ làm việc với cường độ cao, thường xuyên thức khuya, dậy sớm, bảo đảm mỗi đại biểu và khách tham quan đều cảm nhận được sự chu đáo, trang trọng và gần gũi.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: QUANG PHÚC

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng được ban tổ chức cấp Nhà nước đánh giá cao về nội dung và hình thức thể hiện.

Khu trưng bày trong nhà với chủ đề “Kiến tạo và phát triển”, diện tích 702m2, trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, trình chiếu các video clip trên các màn hình LED, đồng thời bố trí thêm 2 khu vực mô phỏng bắn súng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội và Học viện Kỹ thuật thực hiện; khu trưng bày ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” bố trí vũ khí trang bị hiện đại ở 8 khu vực trên diện tích hơn 2ha.

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại triển lãm. Ảnh: QUANG PHÚC

Các khu trưng bày đã truyền tải sinh động sức mạnh, truyền thống và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như mô phỏng bắn súng, lái xe thực tế ảo, trình diễn kỹ năng ngụy trang đã tạo sức hút đặc biệt với công chúng. Hình ảnh bộ đội tặng nước, lương khô, che mưa nắng cho nhân dân để lại ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bạn bè quốc tế bày tỏ sự ấn tượng trước cách Việt Nam kết hợp giữa truyền thống và công nghệ để truyền tải thông điệp lịch sử, đánh giá cao sự chu đáo trong công tác tổ chức và xúc động khi chiêm ngưỡng các hiện vật kháng chiến.

Triển lãm không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của quân đội mà còn củng cố niềm tin, sự yêu mến của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng tổ chức tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và phục vụ triển lãm.

MAI AN