Thúc đẩy xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại, nhưng không khí bàn luận tại nhiều khu dân cư ở TPHCM vẫn còn rộn ràng. Những câu chuyện xoay quanh việc người trúng cử nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện chương trình hành động, cùng góp phần xây dựng chính quyền thực sự gần dân như thế nào.

Trông chờ quyết sách sát thực tiễn

Sáng 17-3, tại con hẻm nhỏ trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông vẫn rôm rả về ngày bầu cử. Nhiều người quây quần bên ly cà phê buổi sáng, trò chuyện về những gương mặt ứng cử, chia sẻ về lựa chọn của mình.

Phường An Phú Đông (TPHCM) triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại các khu phố ẢNH: ĐÔNG SƠN

Lật cuốn sổ ghi tên những người mình đã bầu làm ĐB HĐND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng chỉ vào một người ứng cử trẻ tuổi. Ông kể một mạch về quá trình công tác của người này đã có nhiều đóng góp cho người dân, nhất là hỗ trợ người lớn tuổi ứng dụng công nghệ, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Ông mong người ông chọn sẽ trúng cử và tiếp tục hỗ trợ người dân nhiều hơn.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Dung (ngụ đường số 1, khu phố 1, phường An Khánh) đánh giá, những người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp tại phường An Khánh đều có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là có những người am hiểu về địa phương. Ông và các cử tri khác đặt trọn niềm tin, mong muốn các đại biểu được tín nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ những nội dung trong chương trình hành động, nhất là quan tâm thúc đẩy các công trình hạ tầng dân sinh, có giải pháp chống ngập, giảm kẹt xe tại phường.

Cùng quan tâm đến nội dung này, bà Trần Thị Mỹ Hậu (ngụ xã Long Điền) bày tỏ, giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường hay an ninh trật tự tại khu dân cư... là những điều bà và người dân địa phương mong muốn được giải quyết kịp thời. Còn cử tri Trần Thanh Tân (ngụ xã Thạnh An) mong muốn những đại biểu được chọn sẽ xứng đáng với kỳ vọng của người dân và sẽ phát huy đức, tài, mang tiếng nói của cử tri đến nghị trường, đề xuất nhiều chính sách, giải pháp, quan tâm nhiều hơn đời sống người dân vùng xa trung tâm thành phố.

Biến cam kết thành hành động

Những câu chuyện của người dân ở nhiều khu dân cư có một điểm chung: mong muốn đội ngũ đại biểu dân cử biến lời hứa thành hành động cụ thể. Đó cũng là quyết tâm của những người ứng cử, những cán bộ ở cơ sở để phục vụ người dân tốt hơn.

Trong quá trình công tác, bà Phạm Nguyễn Phương Thà, Phó Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu, thường xuyên đi thực tế, nắm tình hình qua những cuộc trò chuyện với người dân địa phương. Theo bà, đây là cách tốt nhất để nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Cũng từ những trải nghiệm thực tế, một trong những vấn đề bà đặc biệt quan tâm là đời sống của công nhân lao động nhập cư. Sau những giờ làm việc căng thẳng tại các khu công nghiệp, công nhân lao động rất cần những không gian sinh hoạt văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng để cân bằng cuộc sống.

Ở góc độ khác, Bí thư Đoàn phường An Phú Đông Nguyễn Đức Vinh cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cơ sở là giúp người dân tiếp cận công nghệ một cách thuận lợi và an toàn.

Hiện nay, người lớn tuổi và lao động phổ thông vẫn gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ số, như thanh toán điện tử hay thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Vì vậy, việc phổ cập kiến thức số cho người dân cần được coi là nền tảng quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Thời gian qua, Đoàn phường An Phú Đông đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi số: hướng dẫn người dân định danh điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động ở các khu phố.

Ông Vinh đề xuất xây dựng các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, như các tổ tình nguyện viên công nghệ cộng đồng hay các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện các rủi ro trên không gian mạng, tránh các hình thức lừa đảo công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trách nhiệm của đại biểu HĐND cũng chính là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức đối với người dân. Các chương trình hành động của người ứng cử đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và được cử tri đánh giá cao. Mỗi đại biểu sẽ phát huy vai trò đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, chuyển tải các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến HĐND và chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết. Vì thế, mỗi đại biểu HĐND, cán bộ ở địa phương cần tiếp tục làm việc và cống hiến đúng với tinh thần đã cam kết, cùng góp phần xây dựng thành phố phát triển xứng tầm, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

NHÓM PV