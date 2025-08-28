Thực phẩm tươi sống giảm sâu – tiếp sức bữa cơm Việt

Thay vì “săn sale” ngẫu hứng, nhiều gia đình chuyển sang “săn” nhóm hàng tươi sống, gia vị và đồ uống thiết yếu để tối ưu chi tiêu mà bữa cơm vẫn đủ đầy.

Chương trình “Tươi ngon mỗi ngày” của SATRA đồng loạt hạ giá: cánh gà công nghiệp Leboucher 48.000 đồng/khay 500g, đùi tỏi gà CP 40.500 đồng/khay 500g, ba rọi heo Siba Food 175.000 đồng/kg, sườn sống heo Vissan 89.600 đồng/kg, xương bộ heo Vissan 64.000 đồng/kg.

Gia vị – “linh hồn” của bữa cơm Việt – cũng giảm mạnh: nước tương Nam Dương 8.800 đồng/chai (–54%), nước mắm Ngư Phát 35.000 đồng/chai (–38%), hạt nêm Tường An hương nấm 26.700 đồng/gói (–38%); mua nước mắm cốt tôm 3 Con Tôm 500ml 61.500 đồng được tặng thêm 1 chai nước mắm cốt nhỉ 45%.

Đồ uống phục vụ bữa tiệc gia đình cũng có mức “dễ chịu”: Pepsi/Mirinda –25% còn 40.000 đồng/lốc 6 lon; bia 333 Pilsner 79.000 đồng/lốc 6 lon; Fuzetea 1l còn 18.500 đồng/chai.

Theo đại diện SATRA, danh mục được chọn lọc theo nhu cầu nấu nướng thực tế, giúp người dân giữ chất lượng bữa ăn mà giảm áp lực chi tiêu trong giai đoạn cao điểm.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG