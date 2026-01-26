Thực tiễn đập tan mọi luận điệu thù địch, xuyên tạc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ ngày 19-1-2026 đến ngày 23-1-2026) thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc chính trị định hình tương lai và là bệ phóng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Với những quyết sách chiến lược được thảo luận và thông qua tại Đại hội, một thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định, thống nhất và khát vọng phát triển đã được nêu ra, đồng thời cũng là minh chứng thuyết phục nhất đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, mọi mưu toan nhằm bôi đen, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta.

Sáng ngời trí tuệ và bản lĩnh chính trị

Kết quả bao trùm và quan trọng nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính là sự thống nhất cao độ về tư tưởng và hành động, được thể hiện qua việc hoạch định đường lối chiến lược và lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đầy bản lĩnh, trí tuệ. Các văn kiện của Đại hội XIV của Đảng mang đậm hơi thở của thực tiễn, trực tiếp đi vào giải quyết những điểm nghẽn của sự phát triển.

Người dân đến tham quan, nghiên cứu các đầu sách chuyên đề về Đại hội XIV của Đảng tại đường sách Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, TPHCM (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Điểm sáng của Đại hội là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy, từ “giữ vững ổn định” sang “chủ động kiến tạo”. Đại hội đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng mức những hạn chế trong năng lực quản trị quốc gia, từ đó đề ra phương châm hành động quyết liệt: lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo.

Đại hội đã xác định rõ 3 đột phá mang tính sống còn là thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, với yêu cầu phải “làm thật mạnh - làm thật nhanh - làm đến nơi đến chốn”. Trong đó, đột phá về thể chế là giải pháp mở đường, dỡ bỏ rào cản. Đại hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm cho giai đoạn 2026-2030. Điều này thể hiện một bản lĩnh kiên cường và một niềm tin có cơ sở khoa học.

Trong quá trình diễn ra Đại hội XIV của Đảng, dư luận cùng cộng đồng quốc tế đều chú ý và đưa tin về kết quả, diễn biến của Đại hội. Nhiều chuyên gia, cơ quan truyền thông quốc tế lớn đều đánh giá Việt Nam là “điểm sáng tăng trưởng”, mang tới “câu chuyện truyền cảm hứng”. Đại hội cũng nhận được 559 thư, điện chúc mừng từ 109 chính đảng và các tổ chức quốc tế. Con số kỷ lục này thể hiện sự thừa nhận và tôn trọng của thế giới đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lạc lõng của những luận điệu xuyên tạc

Bên cạnh dòng chảy chủ lưu của sự tin tưởng và kỳ vọng, trên không gian mạng cũng như một số kênh thông tin hải ngoại vẫn có những âm thanh lạc điệu. Một số thế lực thù địch, cơ hội chính trị với cái nhìn hằn học và thiển cận đã gieo rắc các luận điệu xuyên tạc hòng hạ thấp, bôi đen thành công của Đại hội. Họ thường công kích vào hai vấn đề cốt lõi: công tác nhân sự và đường lối phát triển. Tuy nhiên, trước những minh chứng thực tiễn sinh động, các luận điệu này đã phô bày sự vô căn cứ, lạc lõng, lố bịch.

Về công tác nhân sự, các đối tượng xấu đã thêu dệt những kịch bản về sự “phe cánh”, “tranh giành” hay sự phân chia vùng miền. Họ dùng lăng kính của nền chính trị đa nguyên phương Tây hoặc tư duy phong kiến lạc hậu để suy diễn sai lệch về nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta. Thực tế, toàn bộ các luận điệu trên đều là bịa đặt, không có cơ sở. Công tác nhân sự của Đảng ta đã được thực hiện với quy trình chặt chẽ, khoa học và dân chủ.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là sự kết tinh của phẩm chất và năng lực, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Việc lựa chọn nhân sự đã đặt tiêu chí “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” lên hàng đầu. Những cán bộ trúng cử đều là những cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín về mọi mặt, có thành tích nổi trội với các kết quả “cụ thể”.

Về đường lối phát triển, các đối tượng chống phá cho rằng văn kiện Đại hội là “giáo điều”, “bế tắc”, “bổn cũ soạn lại”; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là “giáo điều”, là rào cản cho sự phát triển, và rằng Việt Nam đang “lạc hậu” so với thế giới. Họ vin vào một số khó khăn ngắn hạn của nền kinh tế để quy kết rằng thể chế chính trị là nguyên nhân kìm hãm sự thịnh vượng. Đây là cách nhìn phiến diện, cắt xén sự thật và thiếu kiến thức kinh tế vĩ mô.

Đảng ta không vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách máy móc, mà luôn bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chính là một sáng tạo lý luận đột phá, vừa tận dụng quy luật thị trường để tối ưu hóa nguồn lực, vừa dùng công cụ điều tiết của nhà nước để đảm bảo công bằng xã hội - điều mà các nước tư bản phát triển đang chật vật giải quyết.

Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực, thế giới. Quy mô nền kinh tế liên tục mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nếu thể chế là “rào cản”, tại sao đời sống nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục được nâng lên, cộng đồng thế giới vẫn đánh giá cao, các tập đoàn nước ngoài vẫn ồ ạt đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều? Nhìn ra thế giới, các cuộc “cách mạng màu”, “mùa xuân Ả Rập” được cổ xúy bởi các lý thuyết “dân chủ” phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh?

Có thể nói, những luận điệu sai trái nêu trên đã đi ngược lại với lẽ phải, ngược lại suy nghĩ, mong muốn của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Luận điệu đơm đặt của họ không có gì mới lạ và rất nghèo nàn, lạc lõng.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Đại hội XIV của Đảng đã thành công trong việc lựa chọn ra những cán bộ có tài, có đức vào hàng ngũ của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới; đồng thời vạch ra đường lối phát triển cho cả dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng. Bên cạnh đó, Đại hội đã củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Niềm tin của dân đối với Đảng đã được kiểm chứng qua thực tiễn lịch sử và những thành quả sau 40 năm Đổi mới.

Hình ảnh những đảng viên lão thành vẫn dõi theo từng quyết sách của Đại hội, hay những đảng viên trẻ đặt kỳ vọng vào sự đột phá, phát triển là biểu hiện sống động cho sự tiếp nối dòng chảy niềm tin qua các thế hệ. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có thế lực nào có thể ngăn cản bước tiến của dân tộc.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra ngày càng phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ không từ bỏ âm mưu chống phá bằng những thủ đoạn tinh vi hơn, thâm độc hơn. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần trang bị cho mình một “bộ lọc” thông tin, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, kích động.

Đại hội XIV của Đảng đã kết thúc, nhưng những kết quả của Đại hội đang mở ra một chương mới. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy kiến tạo sắc bén và sự đoàn kết thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, việc sàng lọc cán bộ trước và trong Đại hội đã loại bỏ những nhân tố suy thoái, củng cố niềm tin của nhân dân. Sự đồng thuận cao trong việc bầu chọn các vị trí lãnh đạo trong Đảng cho thấy sự đoàn kết, thống nhất là thực chất, vì lợi ích chung của toàn Đảng, toàn dân.

TS Nguyễn Quỳnh Anh (Trường Đại học An ninh nhân dân)