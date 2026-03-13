Chính trị

Sáng nay, cử tri đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối bầu cử sớm

Sáng 13-3, cử tri trên hai đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) thực hiện bỏ phiếu sớm, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ mờ sáng, nhiều cư dân trên đảo Hòn Chuối (ấp 1, xã Sông Đốc) rộn ràng đi bỏ phiếu tại trụ sở Đồn biên phòng Hòn Chuối (tổ bầu cử số 3) để thực hiện quyền công dân. Đảo Hòn Chuối có 159 cử tri, chủ yếu sống bằng nghề nuôi cá lồng bè và khai thác hải sản.

bau cu.jpg
Người dân trên đảo Hòn Chuối làm thủ tục để thực hiện bỏ phiếu bầu cử

Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri Lê Văn Út chia sẻ: “Tôi tranh thủ đi bầu sớm rồi về làm việc tiếp. Tôi mong rằng, những người ứng cử được bầu sẽ có ý kiến đến cấp chính quyền để sớm đầu tư đường điện cho dân trên đảo thuận tiện sinh hoạt, sản xuất. Nếu giải quyết được vấn đề điện, nước thì đời sống người dân sẽ bớt vất vả và đảo cũng phát triển bền vững hơn”.

1371340338471247642.jpg
Người dân sống trên đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu cử

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Khoai, cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu. Lực lượng công an và các ngành chức năng siết chặt quản lý cư trú, bến tàu từ nhiều ngày trước, danh sách cử tri không bị bỏ sót hay trùng lặp. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi có thể đến đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không kịp vào đất liền.

>> Một số hình ảnh bầu cử sớm trên đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai:

3381728945148773030.jpg
Lực lượng biên phòng đóng trên đảo Hòn Chuối bỏ phiếu
Hon khoai 1.jpg
Cử tri bầu cử trên đảo Hòn Khoai
Hon khoai 2.jpg
Lực lượng thi công cảng Hòn Khoai đến điểm bỏ phiếu tại Đồn biên phòng Hòn Khoai
512214353065141173.jpg
Cử tri là lực lượng vũ trang đóng trên đảo Hòn Khoai bỏ phiếu bầu cử
TẤN THÁI

