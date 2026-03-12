Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 12-3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Côn Đảo.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, đại diện Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đã được địa phương triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Trên địa bàn đặc khu Côn Đảo đã thành lập 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế tại một khu vực bỏ phiếu

Qua rà soát tới thời điểm này, trên địa bàn đặc khu Côn Đảo có 7.883 cử tri tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031; 4.137 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu.

Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử trên địa bàn đặc khu cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định.

Lực lượng chức năng chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; ngành y tế bố trí lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng phục vụ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ủy ban Bầu cử đặc khu Côn Đảo trong công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ chủ trì làm việc với lãnh đạo và Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo

Đồng chí yêu cầu đặc khu Côn Đảo tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, nhất là các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; tăng cường công tác tuyên truyền về ngày bầu cử góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử.

Địa phương cũng cần bám sát kịch bản điều hành chi tiết và các phương án dự phòng, nhằm bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra đúng tiến độ, dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG