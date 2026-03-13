Dự kiến đưa Luật Đất đai vào chương trình lập pháp năm 2027

Ngày 13-3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp về việc tiếp thu, hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (Đề án).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp về tiếp thu, hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành cho biết, tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo Trung ương), Thường trực Ủy ban đã rà soát, đưa ra khỏi Đề án dự án Luật về các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và dự án Luật về tình báo.

Đồng thời, bổ sung vào Đề án 3 nhiệm vụ, gồm: nghiên cứu, xây dựng dự án Luật về quản lý phương tiện bay không người lái (UAV); nghiên cứu, rà soát Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; nghiên cứu, rà soát Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh đó, thời gian hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Đất đai vẫn được giữ là trong năm 2026, nhưng điều chỉnh thời gian dự kiến xem xét đưa vào chương trình lập pháp từ năm 2026 sang 2027, để bảo đảm phù hợp với kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành báo cáo tại phiên họp

Cơ bản thống nhất việc điều chỉnh danh mục, thứ tự ưu tiên một số dự án như trong dự thảo tờ trình, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án phải dựa trên tinh thần cập nhật tất cả chương trình hành động của Trung ương Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của các cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng thời, việc xây dựng Đề án phải tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và kết luận của Tổng Bí thư để bổ sung các nội dung cần thiết.

Quang cảnh phiên họp

Ngoài ra, Đề án cần bổ sung nêu rõ quan điểm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý; kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển, tạo dư địa cho khuyến khích đổi mới sáng tạo, tương thích với sự phát triển của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm cân đối quyền lợi hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ pháp luật.

ANH PHƯƠNG