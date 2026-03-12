Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Củ Chi.

Chiều 12-3, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ phó Tổ công tác số 1, đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Nhuận Đức, Phú Hòa Đông và Củ Chi.

Tại xã Nhuận Đức, tổ công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 10 (ấp Canh Lý) và khu vực bỏ phiếu số 11 (ấp Ngã Tư). Tại mỗi điểm, đoàn đã kiểm tra kỹ khu vực niêm yết danh sách người ứng cử, phòng cử tri viết phiếu bầu, thùng phiếu và các hạng mục phục vụ bầu cử.

Đồng chí Phạm Thành Kiên kiểm tra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với tổ công tác, bà Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhuận Đức cho biết, xã có 35 khu vực bỏ phiếu với hơn 31.000 cử tri; việc phát thẻ cử tri theo danh sách đã cơ bản hoàn tất. Đối với các khu vực bỏ phiếu đặt tại các trung tâm cai nghiện do lực lượng công an quản lý, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác hướng dẫn, chuẩn bị, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Tổ công tác kiểm tra thùng phiếu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Phú Hòa Đông, tổ công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 10 (Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 2) và khu vực bỏ phiếu số 22 (Văn phòng ấp 14). Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng; danh sách người ứng cử được niêm yết rõ ràng, dễ theo dõi.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3. Toàn xã có 40 khu vực bỏ phiếu, với gần 62.000 cử tri đủ điều kiện đi bầu.

Đến nay, tỷ lệ phát thẻ cử tri cho cử tri thường trú đạt trên 96%; một số trường hợp có biến động do là cử tri tạm trú nên sẽ được phát trong ngày 12-3. Thời gian qua, cùng với việc phát thẻ cử tri, xã cũng đã gửi danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đến tận tay cử tri.

Tổ công tác kiểm tra các khu vực bỏ phiếu tại xã Phú Hòa Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Củ Chi, tổ công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 20 (Văn phòng cụm ấp Bàu Sim) và khu vực bỏ phiếu số 30 (Văn phòng cụm ấp 3-3A). Xã Củ Chi có 37 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 34 khu vực trên địa bàn xã và 3 khu vực bỏ phiếu tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34. Thời gian qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa không dây; lắp đặt 103 băng rôn, pa-nô, tranh cổ động; thiết lập bản đồ số tra cứu địa điểm bỏ phiếu thông qua ứng dụng Google Maps...

Tổ công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Thành Kiên nhận xét, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 3 xã được trang trí đúng quy định, bố trí các hạng mục phục vụ bầu cử bảo đảm theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Thành phố. Các thành viên tổ bầu cử thể hiện tinh thần chủ động, nắm quy trình; không khí chuẩn bị phấn khởi, nghiêm túc.

Đồng chí Phạm Thành Kiên lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử, các địa phương cần tiếp tục rà soát các phần việc còn lại, tập trung hướng dẫn kỹ cho các thành viên tổ bầu cử. Do đa số thành viên còn mới, nên từng quy trình, từ điểm danh, phát phiếu bầu đến bước đóng dấu “đã bỏ phiếu”… cần được quán triệt, hướng dẫn kỹ lưỡng để thực hiện thống nhất, đồng bộ.

THU HOÀI