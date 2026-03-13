Miền núi, hải đảo rợp cờ trước ngày hội toàn dân

Từ các đảo đến bản làng vùng cao miền Trung, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương với nhiều cách làm linh hoạt.

Cờ đỏ rực đảo xa

Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) có khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Đến nay, điểm này đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không khí rộn ràng trước ngày hội toàn dân trên đặc khu Cồn Cỏ

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ cho biết, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Quân dân đặc khu Cồn Cỏ xem danh sách cử tri được niêm yết

Bên cạnh đó, Cồn Cỏ xây dựng các phương án tạo điều kiện cho cử tri vãng lai, nhất là lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư, hải đội dân quân và ngư dân đang khai thác quanh đảo, để mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu.

Cờ hoa rực rỡ trên tuyến đường tại xã Tân Hiệp - đảo Cù Lao Chàm, TP Đà Nẵng

Tại xã Tân Hiệp - đảo Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng), pa-nô, áp phích, tranh cổ động được treo dọc các tuyến đường, khu vực trung tâm; hệ thống loa truyền thanh cơ sở tăng tần suất phát sóng đến từng thôn xóm, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội toàn dân.

Do đặc thù địa bàn hải đảo, việc vận chuyển tài liệu, hòm phiếu và trang thiết bị phục vụ bầu cử phụ thuộc nhiều vào đường thủy và điều kiện thời tiết.

Tiếp xúc cử tri ở xã Tân Hiệp

Ông Lê Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho biết, các tổ bầu cử đã đến từng hộ gia đình nắm thông tin, vận động những cử tri làm ăn xa hoặc đi biển dài ngày về địa phương tham gia bầu cử.

Tuyên truyền bầu cử tại xã Tam Hải, TP Đà Nẵng

Tại xã Tam Hải (TP Đà Nẵng), công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất với việc trang trí các điểm bầu cử, treo pa-nô, áp phích ở nhiều tuyến đường, khu vực bến phà và danh thắng Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa.

Hệ thống truyền thanh và xe tuyên truyền lưu động liên tục phát các chương trình về bầu cử.

Xã có 6.067 cử tri, trong đó khoảng 300 ngư dân dự kiến đi biển dài ngày, vì vậy địa phương tích cực vận động bà con hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi ra khơi.

Tuyên truyền bầu cử tại xã Tam Hải

cách đất liền khoảng 15 hải lý, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có 8 khu vực bỏ phiếu với hơn 18.000 cử tri.

Đảng ủy đặc khu đã kiểm tra thực tế công tác niêm yết, yêu cầu thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Cờ hoa được treo rực rỡ tại khu dân cư ở đặc khu Lý Sơn chào mừng ngày bầu cử

Anh Bùi Văn Hiền (người dân sống ở đặc khu) chia sẻ, mỗi lá phiếu đều gắn trực tiếp với đời sống, sinh kế và tương lai lâu dài của Lý Sơn, vì vậy cử tri ý thức rõ trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử.

Vùng cao, biên giới đón ngày bầu cử

Ngược lên miền núi xã Trà Tập (TP Đà Nẵng), chính quyền địa phương huy động đảng viên, giáo viên, đoàn viên thanh niên đến từng làng tuyên truyền về công tác bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri.

Bà Trương Thị Luông, Bí thư Chi bộ thôn 1 cho biết, chi bộ đã lồng ghép nội dung bầu cử vào bài hát truyền thống tingtin của đồng bào Xơ Đăng để bà con dễ nhớ, dễ thực hiện.

Cán bộ trong tổ bầu cử của xã Trà Tập, TP Đà Nẵng đến từng thôn, bản để tuyên truyền cho người dân

Xã Trà Tập biên soạn bài hát truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, lồng ghép nội dung về ngày hội non sông

Dù còn khó khăn khi giao thông hạn chế, nhiều khu vực nằm trong “vùng lõm” sóng điện thoại và chưa có điện lưới quốc gia, xã Trà Tập chủ động chọn địa điểm bỏ phiếu thuận lợi cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án cấp điện cho hai điểm bỏ phiếu chưa có điện lưới.

Cán bộ, giáo viên trên địa bàn xã Trà Tập tuyên truyền bầu cử đến bà con cử tri

Tại xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng), công tác chuẩn bị cho bầu cử cũng có nhiều điểm mới khi ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền và quản lý thông tin.

Cử tri có thể dễ dàng tra cứu danh sách ứng cử viên và các văn bản hướng dẫn trên trang thông tin điện tử hoặc các nhóm Zalo địa phương.

Khu vực bỏ phiếu 10 xã A Vương trang trí rực rỡ

Theo ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, việc ứng dụng công nghệ giúp cập nhật thông tin nhanh, chính xác và nâng cao tính minh bạch, ý thức trách nhiệm của cử tri.

Thời tiết mưa rào tại xã A Vương trước ngày bầu cử

Xã miền núi Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) có hơn 7.200 cử tri, sống rải rác ở nhiều khu vực đồi núi nên việc tổ chức bầu cử gặp không ít khó khăn.

Cử tri xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) xem danh sách niêm yết

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã cho hay, chính quyền địa phương chủ động nhắc nhở người dân sắp xếp công việc nương rẫy, tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

XUÂN QUỲNH - NGUYỄN TRANG - NGUYỄN CƯỜNG - VĂN THẮNG