Đặc khu Cô Tô sẵn sàng cho ngày hội lớn nơi đầu sóng

Cách đất liền hơn 60 hải lý, tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang rất khẩn trương, nghiêm túc và rộn ràng.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại đặc khu Cô Tô. Clip: THU BÁU

Từ trung tâm đặc khu Cô Tô đến các đảo xa như Thanh Lân, đảo Trần, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng tại các khu vực bỏ phiếu, tạo nên không khí phấn khởi, rộn ràng.

Các tổ bầu cử tích cực rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo đúng hướng dẫn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, pa-nô, áp phích… giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn của toàn dân.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở đặc khu Cô Tô rực rỡ cờ hoa, pa-nô tuyên truyền ngày bầu cử. ﻿Ảnh: THU BÁU

Nằm nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, đảo Trần - hòn đảo tiền tiêu của đặc khu Cô Tô, cách đất liền gần 80km, những ngày này, không khí rộn ràng chuẩn bị ngày hội lớn phủ khắp đảo.

Tại khu vực bỏ phiếu, việc trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các tổ bầu cử chủ động rà soát từng khâu, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử ở đặc khu Cô Tô được trang trí trang trọng. Ảnh: THU BÁU

Ở đảo Thanh Lân, công tác chuẩn bị bầu cử cũng triển khai đồng bộ. Khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo tại các trục đường chính và nhà văn hóa thôn.

Danh sách cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã niêm yết công khai, đúng thời gian quy định để cử tri theo dõi, nghiên cứu. Người dân địa phương tích cực cập nhật thông tin, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với quyền và nghĩa vụ công dân.

Sử dụng xe điện đi tuyên truyền lưu động về bầu cử tại các thôn, xóm ở đặc khu Cô Tô. Ảnh: THU BÁU

Một trường học ở đặc khu Cô Tô được trang trí chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: THU BÁU

Với đặc thù là địa bàn biên giới biển đảo, nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển dài ngày, do đó, công tác tuyên truyền bầu cử được địa phương triển khai linh hoạt và phù hợp với thực tế đời sống của bà con.

Qua các buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh và các tổ công tác trực tiếp xuống bến cảng, lên tàu cá… những thông tin về bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri được truyền tải kịp thời tới từng ngư dân. Nhờ vậy, dù bận rộn với công việc mưu sinh trên biển, nhiều ngư dân vẫn nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như thông tin về các ứng cử viên.

Không ít chủ tàu đã chủ động sắp xếp lịch ra khơi, đưa tàu về bến đúng dịp bầu cử để tham gia ngày hội của toàn dân.

THU BÁU - MINH KHANG