Tiếp tục rà soát, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân

Chiều 13-3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 6, phường Tân Định

Tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn đã kiểm tra các khâu trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ bầu cử, khu vực niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử, phòng viết phiếu bầu, khu vực đặt thùng phiếu và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bầu cử số 4, phường Bến Thành

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1, phường Sài Gòn

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị công tác bầu cử chặt chẽ, trang nghiêm, tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình biến động cử tri, nhất là các địa bàn đông cử tri; chủ động phương án đưa thùng phiếu phụ đến gia đình cử tri là người khuyết tật, người cao tuổi khó khăn trong đi lại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường động viên các thành viên Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thùng phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Bến Thành

Cùng với đó, tiếp tục duy trì, bám sát kế hoạch đã đề ra, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, an toàn, dân chủ, bình đẳng và đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Ngày 13-3, Đoàn công tác của Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI, đơn vị số 4, do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Phước Thắng, Tam Thắng, Rạch Dừa, Vũng Tàu và Long Hương.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh (bên phải) kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phước Thắng

Khảo sát thực tế tại 5 khu vực bỏ phiếu ở 5 địa phương cho thấy, các điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ theo yêu cầu. Cụ thể, các nơi đã niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của người ứng cử; cơ bản hoàn tất công tác trang trí cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh trật tự tại các điểm bầu cử được đảm bảo an toàn.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời yêu cầu các phường tiếp tục rà soát các khâu, theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri theo quy định.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Rạch Dừa

Bên cạnh đó, các địa phương cần duy trì tốt an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh và bố trí lực lượng trực sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 10 phường và 3 xã, với 78 Ban bầu cử, 296 Tổ bầu cử tương ứng với 296 khu vực bỏ phiếu.

MẠNH THẮNG - PHƯỚC QUÝ