Nghệ An: Cử tri ở miền núi nô nức đi bầu cử sớm

Sáng 13-3, toàn tỉnh Nghệ An có 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày toàn quốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Video: Cử tri ở bản Phồng đi bầu cử sáng 13-3

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 11 tại bản Phồng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, từ sáng sớm 13-3, hàng trăm cử tri là bà con người dân tộc Tày Poọng, Khơ Mú, Thái, Kinh…. gác lại các công việc để đến điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Cử tri ở bản Phồng tìm hiểu thông tin về người ứng cử

Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, vui tươi, nghiêm túc. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, cán bộ y tế cũng được bố trí để chủ động kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho cử tri khi có tình huống xảy ra.

Cử tri ở bản Phồng đến điểm bầu cử từ sáng sớm

Bản Phồng là địa phương miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, đời sống người dân vẫn còn hạn chế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở các bản biên giới, cử tri có hoàn cảnh đặc thù hoặc các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, xã Tam Thái đã bố trí 3 điểm bầu cử sớm gồm: bản Phồng, Huồi Sơn và Phá Lỏm.

Hòm phiếu được đưa đến nhà những cử tri không đảm bảo sức khỏe đi lại để thực hiện bỏ phiếu

Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử sớm được triển khai chu đáo từ cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu, đến việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh.

Cử tri ở bản Phồng phấn khởi bỏ phiếu bầu cử

Ngay sau khi thực hiện các nghi lễ chào cờ, khai mạc, văn nghệ chào mừng, đông đảo cử tri ở bản Phồng tiến hành các bước lựa chọn, bỏ phiếu bầu theo đúng quy định. Tham dự tại điểm bầu cử có ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Cử tri ở bản Phồng thực hiện các bước bầu cử

Cử tri Lê Thị Hồng (dân tộc Tày Poọng, bản Phồng) cho biết: "Hôm nay đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tôi rất vui và phấn khởi. Tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày và chuẩn bị quần áo đẹp để đi bầu cử. Tôi kỳ vọng ứng cử viên được người dân tín nhiệm sẽ tiếp tục đưa bản Phồng, một vùng biên giới của Việt Nam, phát triển hơn".

Cử tri ở bản Phồng phấn khởi đến điểm bỏ phiếu bầu cử

Ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, xã đã bố trí 3 điểm bầu cử sớm gồm bản Phồng, Huồi Sơn và Phá Lỏm. Riêng tại khu vực bỏ phiếu số 11, bản Phồng có khoảng 480 cử tri, trong đó khoảng 90% cử tri là đồng bào dân tộc Tày Poọng, còn lại là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái...

Được sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để công tác bầu cử được thực hiện tốt nhất. Ngay trong lễ khai mạc bầu cử sớm sáng nay, 100% cử tri trên địa bàn đã đến địa điểm bỏ phiếu để thực hiện bầu cử đúng quy định. Cử tri vui mừng, phấn khởi, tin tưởng. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo an.

Cử tri ở bản Phồng tìm hiểu thông tin về người ứng cử trước lúc bỏ phiếu

Đến điểm bầu cử từ rất sớm, cử tri Vy Thị Phương (62 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Thái) cho biết, rất phấn khởi khi cầm lá phiếu bầu cử, lựa chọn người có đức, có tài để phục vụ địa phương và bà con nhân dân.

Đông đảo cử tri đồng bào dân tộc đến điểm bầu cử sớm ở bản Phồng

Tại khu vực bỏ phiếu số 11, bản Phồng, những cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc không thể đi lại đã được cán bộ xã, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng đoàn thể mang hòm phiếu đến tận hộ gia đình, hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định.

Khu vực bỏ phiếu sớm nằm ở địa bàn 12 xã miền núi, biên giới ở tỉnh Nghệ An, gồm: xã Huồi Tụ 13 khu vực; Na Ngoi 9 khu vực; Mường Típ 7 khu vực; Châu Khê 5 khu vực; Tri Lễ 4 khu vực; Bắc Lý 3 khu vực; Mỹ Lý 3 khu vực; Môn Sơn 3 khu vực; Tam Thái 3 khu vực; Keng Đu 2 khu vực; Mường Quàng 2 khu vực và Hữu Khuông 1 khu vực.

>>Hình ảnh tại điểm bầu cử ở bản Phồng:

DƯƠNG QUANG