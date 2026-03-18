Thuốc bình ổn tại TPHCM phải rẻ hơn ít nhất 5% so với thị trường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thuốc thiết yếu trên địa bàn thành phố trong các năm 2026–2027, nhằm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, cân đối cung cầu, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Người dân mua thuốc tại một Nhà thuốc trên địa bàn TPHCM

Theo đó, chương trình bao gồm 20 nhóm thuốc thiết yếu với khoảng 350 mặt hàng, tập trung điều trị các bệnh thường gặp, bệnh mạn tính và nhu cầu sử dụng cao như: thuốc giảm đau - hạ sốt, kháng viêm, chống dị ứng, tim mạch, hạ đường huyết, chống nhiễm khuẩn, thuốc tiêu hóa, hô hấp, xương khớp, vitamin - khoáng chất, thuốc cổ truyền… Danh mục được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế và quy định của Bộ Y tế.

Đối tượng tham gia chương trình là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và các cơ sở bán lẻ thuốc. Doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất (GMP), phân phối (GDP), có năng lực tài chính, hệ thống phân phối rộng và cam kết cung ứng đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng giá đã đăng ký. Các cơ sở bán lẻ phải đủ điều kiện kinh doanh dược, thực hiện niêm yết giá công khai, bố trí thuốc bình ổn dễ nhận diện và bán đúng giá quy định.

Giá bán thuốc trong chương trình phải thấp hơn ít nhất 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. UBND TPHCM yêu cầu phát triển, đa dạng hóa hệ thống phân phối, mở rộng các điểm bán thuốc bình ổn tại nhà thuốc, quầy thuốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, dễ tiếp cận thuốc với giá hợp lý.

Trong quá trình tham gia, doanh nghiệp và cơ sở bán lẻ được hỗ trợ truyền thông, cung cấp bảng giá, băng-rôn nhận diện, tập huấn chuyên môn và xem xét khen thưởng khi tổng kết chương trình. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về dược, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng thuốc; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý và loại khỏi chương trình.

Chương trình được triển khai từ ngày 1-4-2026 đến 31-3-2027.

THÀNH SƠN