TPHCM: Hơn 5.900 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM phối hợp các ngành, các cấp triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.900 tỷ đồng.

Chiều 26-1, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị thông tin công tác tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin công tác tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày hội hướng đến chăm lo thiết thực cho người dân, đồng thời lan tỏa truyền thống đoàn kết - nghĩa tình - nhân ái của TPHCM trong dịp tết cổ truyền.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức quy mô cấp thành phố với khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Ngày hội dự kiến diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM) vào ngày 31-1.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong chuỗi hoạt động ngày hội, chương trình “Mái ấm mùa xuân” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà đại đoàn kết (xây mới 100 triệu đồng/căn, sửa chữa tối đa 80 triệu đồng/căn) trên địa bàn TPHCM và điểm dân cư liền kề chốt dân quân.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến toàn thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà đại đoàn kết.

Đại diện Thành đoàn TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại khu dân cư dịp Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức đồng loạt tại 168 khu dân cư và nhiều điểm mở rộng, thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự với nhiều hoạt động phong phú, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng không gian tết xanh – sạch – đẹp, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Dự kiến, toàn TPHCM thực hiện khoảng 10.000 “Góc phố ngày tết” trong dịp này.

Bên cạnh đóng góp trực tiếp tại chương trình nghệ thuật “TPHCM nghĩa tình – Kết nối yêu thương”, các đơn vị, cá nhân có thể chuyển đến: Quỹ Vì người nghèo TPHCM: 1. Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) 2. Bằng phương thức chuyển khoản: - Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM. - Số tài khoản: 8684888999 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Chợ Lớn. Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc TPHCM 1. Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) 2. Bằng phương thức chuyển khoản: - Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc TPHCM - Số tài khoản: 110641808688 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank – Chi nhánh TPHCM). Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Bà Trần Nguyễn Ngọc Phượng, Chuyên viên Ban Công tác xã hội, điện thoại: 0936.766.783; ông Nguyễn Hoàng Luân, Chuyên viên Ban Công tác xã hội, điện thoại: 0899.926.991.

VĂN MINH