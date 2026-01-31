Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách

Thế giới

Ngày 30-1, các Thượng Nghị sĩ Mỹ đã thông qua thỏa thuận phút chót, do Tổng thống Donald Trump ủng hộ, nhằm ngăn chặn tác động xấu nhất của một đợt đóng cửa chính phủ có thể xảy ra.

Vụ bắn chết người biểu tình ở Minesota. Ảnh: Minesota Star Tribune

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phe Dân chủ chỉ trích việc các nhân viên liên bang phụ trách nhập cư bắn chết 2 người biểu tình. Vụ việc đã làm lệch hướng các cuộc đàm phán về ngân sách.

Dù vậy, nhiều khả năng một đợt đóng cửa chính phủ một phần vẫn sẽ bắt đầu vào ngày 31-1. Lý do là Hạ viện Mỹ không có phiên làm việc cho đến ngày 2-2 tới, có nghĩa cơ quan này không thể phê chuẩn thỏa thuận của Thượng viện trước hạn chót nửa đêm 30-1 (giờ địa phương), khiến việc gián đoạn về ngân sách vào giai đoạn cuối tuần là không thể tránh khỏi.

