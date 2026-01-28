Australia: Cảnh báo sơ tán khẩn cấp vì cháy rừng

Ngày 28-1, Sở Cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp bang Tây Australia (DFES) đã yêu cầu người dân các vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố Perth sơ tán khẩn cấp do nguy cơ từ 2 đám cháy rừng nghiêm trọng, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đám cháy ở khu vực Bullsbrook lan đến gần một trang trại trồng dâu tây. Ảnh: ABC News

Trong cảnh báo khẩn cấp được ban hành lúc 13 giờ 45 (giờ địa phương), toàn bộ cư dân khu vực Gnangara, cách trung tâm Perth khoảng 20km về phía Bắc, được yêu cầu sơ tán lập tức nếu điều kiện cho phép. Theo cảnh báo, đám cháy hiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và nhà cửa của cư dân.

Trong một cảnh báo khác được DFES phát đi lúc gần 14 giờ cùng ngày, cơ quan này cho biết một đám cháy gần khu vực Bullsbrook, cách Gnangara khoảng 15km về phía Đông Bắc, cũng có nguy cơ lớn đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Cơ quan này yêu cầu người dân khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn. Với những khu dân cư nằm ngay trên đường đi của 2 đám cháy nhưng không thể sơ tán kịp thời, người dân được khuyến cáo trú ẩn trong phòng có sẵn nguồn nước để giảm thiểu rủi ro.

Trực thăng thả "bom" nước dập đám cháy. Ảnh: ABC News

Hiện một số khu vực ở Đông Nam Australia đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ kỷ lục lên tới gần 50 độ C. Các thị trấn Hopetoun và Walpeup ở bang Victoria hôm 27-1 ghi nhận mức nhiệt cao nhất sơ bộ lên tới 48,9 độ C, vượt qua kỷ lục ngày nóng nhất năm 2009. Chính quyền bang Victoria kêu gọi người dân thận trọng vì 3 vụ cháy rừng đang ngoài tầm kiểm soát.

Tin liên quan Bang Victoria ở Australia cảnh báo đám cháy rừng đã vượt tầm kiểm soát

MINH CHÂU