Nga: Cột tro bụi cao gần 9.000m từ núi lửa phun trào

Ngày 28-1, núi lửa Shiveluch ở khu vực bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã phun trào, tạo ra cột tro bụi cao gần 9.000m.

Cột tro bụi phun cao sau khi núi lửa Shiveluch phun trào. Ảnh: RUSSIA TODAY

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại vùng Viễn Đông, vụ phun trào mới nhất đã tạo ra cột tro bụi cao tới gần 9.000m so với mực nước biển. Lực lượng ứng phó núi lửa phun trào Kamchatka (KVERT) cho biết đã ban hành cảnh báo hàng không màu cam - mức cao thứ hai, đối với khu vực gần núi lửa Shiveluch.

Nằm ở độ cao 3.300m, Shiveluch là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất và hoạt động mạnh nhất ở khu vực bán đảo Kamchatka, cách thành phố cảng Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 450km về phía Bắc. Bán đảo Kamchatka nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, là một trong những vùng núi lửa hoạt động dữ dội nhất thế giới.

Các ngọn núi lửa ở Kamchatka đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới từ năm 1996. UNESCO gọi bán đảo Kamchatka là một trong những vùng núi lửa nổi bật nhất thế giới, nơi có sự giao thoa giữa các núi lửa đang hoạt động và sông băng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

