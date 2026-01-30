Mỹ: Chính phủ tránh được nguy cơ đóng cửa

Ngày 29-1, đảng Dân chủ và Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần, trong đó tách riêng ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS) và gia hạn tài trợ cơ quan này trong hai tuần.

Theo thỏa thuận, Quốc hội sẽ tạm thời cấp ngân sách cho DHS trong hai tuần, trong khi phần còn lại của gói chi tiêu liên bang sẽ được thông qua để duy trì hoạt động của đa số các cơ quan chính phủ đến tháng 9. Động thái này được đưa ra sau khi các nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chặn dự luật cấp ngân sách cho DHS trước đó cùng ngày.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết “đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã cùng nhau thống nhất để bảo đảm phần lớn chính phủ được tài trợ đến tháng 9”, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ hai đảng ủng hộ thỏa thuận này.

Người dân tưởng niệm Alex Pretti, người thiệt mạng do các đặc vụ liên bang nổ súng tại bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: PBS

Thỏa thuận được thúc đẩy trong bối cảnh dư luận phẫn nộ sau vụ hai người biểu tình thiệt mạng do các đặc vụ liên bang nổ súng tại bang Minnesota, làm gia tăng áp lực buộc Quốc hội phải xem xét lại các hoạt động của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).

Đảng Dân chủ yêu cầu áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với ICE, bao gồm chấm dứt tuần tra lưu động tại các thành phố, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, siết chặt quy định về lệnh bắt giữ và thiết lập cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình đối với các đặc vụ.

MINH CHÂU