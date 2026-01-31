Ba Lan chi hơn 4 tỷ USD nâng cấp hệ thống chống UAV

Ngày 30-1, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, nước này đã ký các hợp đồng trị giá hơn 4 tỷ USD liên quan hệ thống chống UAV hiện đại nhất ở châu Âu để bảo vệ biên giới phía Đông.

Hệ thống chống UAV của Ba Lan. Ảnh: Poland-24

Trong tuyên bố, Thủ tướng Tusk khẳng định: "Đây là một thời khắc lịch sử. Chúng ta đang thực sự ở một bước ngoặt tuyệt đối trong việc phòng thủ hiệu quả, hiệu suất cao cho biên giới phía Đông của Ba Lan, châu Âu và NATO".



Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz xác nhận chi phí "gần với" con số hơn 4 tỷ USD mà truyền thông Ba Lan đã đưa tin trước đó. Ông cũng cho biết hệ thống có tên SAN này sẽ bao gồm 18 khẩu đội chống UAV, 52 trung đội hỏa lực, 18 trung đội chỉ huy cùng khoảng 700 xe và sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn trong vòng hai năm tới.

Các hợp đồng được ký kết bao gồm các công ty nhà nước và tư nhân Ba Lan cùng tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Trong một tuyên bố cùng ngày, tập đoàn này cho biết sẽ cung cấp cho quân đội Ba Lan 18 khẩu đội chống UAV trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Hệ thống SAN sẽ bổ sung cho hệ thống phòng không đa tầng đang được triển khai ở Ba Lan, gồm chương trình Wisla với các hệ thống Patriot tầm trung của Mỹ, Narew với các tên lửa đất đối không tầm ngắn của Anh và các chương trình tầm cực ngắn Pilica và Pilica+. Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, tổng chi phí của toàn bộ lá chắn phòng không này ước tính hơn 60 tỷ USD.

VIỆT ANH