Hàn Quốc họp khẩn về thuế mới của Mỹ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) sẽ triệu tập cuộc họp liên ngành khẩn cấp để thảo luận biện pháp ứng phó trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donal Trump, theo đó tăng thuế một số mặt hàng của Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ lên 25%.

Ô tô của Hàn Quốc tại cảng ở Gyeonggi, chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã thay đổi lịch trình, bay thẳng từ Canada sang Washington để hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Giới chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo, việc đơn phương thông báo thay đổi thuế suất qua mạng xã hội của Tổng thống Trump đang gây ra sự bất ổn lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đặt quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn vào trạng thái báo động đỏ.

Trước đó, tối 26-1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sốc khi tuyên bố nâng thuế đối với một số mặt hàng ô tô, gỗ và dược phẩm Hàn Quốc từ 15% lên 25%. Trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump lý giải nguyên nhân là do Quốc hội Hàn Quốc “không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ”, ám chỉ thỏa thuận về gói đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ mà hai nước đã ký trước đó. Ngoài ra, căng thẳng còn được đẩy lên cao sau các cuộc điều tra của Seoul nhắm vào tập đoàn Coupang (niêm yết tại Mỹ), điều mà Washington coi là "phân biệt đối xử".

Theo Chủ tịch Viện kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET), động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump thực chất là để đảm bảo thỏa thuận đầu tư được thông qua nhanh chóng.

HUY QUỐC