Tịch thu 2 xe máy trong vụ tụ tập đua xe, quay video phát trên mạng xã hội

Chiều 16-4, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, quay video phát tán trên mạng xã hội.

Video: Nhóm thanh niên tụ tập đua xe, “bốc đầu” trên đường liên xã

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên TikTok, khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép. Ngay sau đó, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an lập biên bản xử lý các đối tượng vi phạm

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 10 giờ ngày 8-3, Vàng A Thửa (sinh năm 2009, ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy BKS 60B2... đến đoạn đường liên xã thuộc bon Điêng Đu, xã Quảng Tân, với mục đích thử xe.

Cùng tham gia còn có Vàng Thanh Cường (sinh năm 2009) điều khiển xe máy BKS 60H1..., Lý A Bênh (sinh năm 2007) điều khiển xe BKS 48AA... và Vàng A Canh (sinh năm 2010) điều khiển xe BKS 60B2...; cùng trú tại xã Quảng Tân.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp Công an xã Quảng Tân mời các đối tượng cùng phụ huynh lên làm việc. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc tụ tập đua xe trái phép.

Các đối tượng đua xe trên đường liên xã sau đó quay video đăng lên mạng xã hội

Qua xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý Vàng Thanh Cường về các hành vi: đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm³; điều khiển xe không có đăng ký.

Đối với Vàng A Thửa, lực lượng chức năng lập biên bản về các hành vi: điều khiển xe chạy bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh trên 50cm³. Đồng thời, xử phạt người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng mức xử phạt đối với các trường hợp trên là 26.750.000 đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng ra quyết định tịch thu 2 phương tiện vi phạm theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng và phương tiện còn lại.

ĐOÀN KIÊN