Tiềm năng nền công nghiệp tài sản số

Trong thời đại thế giới số, khái niệm quyền sở hữu đã vượt qua ranh giới của thế giới vật chất, khai sinh khái niệm tài sản số. Những tài sản này dần thay đổi nhận thức về quyền sở hữu, có giá trị hiện hữu trong nền kinh tế hiện đại… Đã đến lúc cần định hình ngành công nghiệp tài sản số.

Vào năm 2022, game Việt gây sốt toàn cầu ở một tầm mới hơn với game Axie Infinity trên nền tảng web 3. Trong Axie Infinity, người chơi sở hữu thú cưng bằng cách mua hoặc vượt qua những thử thách để nhận vật phẩm có tên SLP, và người chơi có thể đổi lấy đồng token AXS.

Các đồng này có thể giao dịch trên các sàn tiền mã hóa lớn, sau đó rút tiền về thông qua tài khoản ngân hàng. Đây chính là tài sản số, tạo nên điểm khác biệt cơ bản giữa game NFT (một loại tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên blockchain) và game truyền thống.

Trong năm 2023 và năm 2024, sự xuất hiện của một doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) khác là Phygital Labs đã đặt nền móng đầu tiên trong việc đưa công nghệ Vật lý số vào phát huy và bảo tồn giá trị văn hóa Việt thông qua các dự án cụ thể như: Định danh số tượng nghê Văn Miếu, tạo nên cuốn sách vật lý số đầu tiên; Định danh số cho 10 cổ vật đầu tiên tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Hiện doanh nghiệp này cùng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tiến đến quá trình thực hiện dự án số hóa, gắn chíp định danh cũng như tạo ra phiên bản số cho hàng ngàn cổ vật khác. Bằng giải pháp Nomion và công nghệ blockchain kết nối vật phẩm thật, sau đó tạo ra sản phẩm số, Phygital Labs đang góp phần xây dựng kho tài sản số trong lĩnh vực văn hóa, văn hóa phi vật thể… đóng góp cho nền kinh tế số.

Một sự kiện chuyên về blockchain tổ chức tại TPHCM giới thiệu về công nghệ tài sản số thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Ảnh: TẤN BA

Cũng nắm bắt công nghệ thời thượng này, Công ty Ninety Eight cùng IP Agency đã hợp tác với Joli Poli triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng NFT cho các mẫu váy cưới độc bản, giúp phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu; hay Ninety Eight và IPC Global Network công bố hợp tác cùng Vietkings ứng dụng blockchain vào lĩnh vực xác lập kỷ lục…, tiến đến xác lập giấy chứng nhận kỷ lục bằng NFT.

Mới đây, cuộc thi Sáng tác tranh ứng dụng công nghệ NFT với chủ đề “Thành phố vươn mình” do Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM phối hợp Chi hội Blockchain TPHCM và Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ blockchain đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng nghệ sĩ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TPHCM, những tác phẩm này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật số và ứng dụng NFT trong quyền sở hữu trí tuệ, mở ra vùng đất mới cho ngành nghệ thuật tại Việt Nam.

Với những chuyển biến mới này, giới chuyên gia đặt niềm tin nhiều startup blockchain Việt từng lựa chọn đặt trụ sở ở nước ngoài sẽ quay trở lại Việt Nam và cũng tạo sự hấp dẫn với cả các doanh nghiệp quốc tế đến tìm cơ hội đầu tư, từ đó sớm hình thành nền công nghiệp tài sản số lớn mạnh.

Đa dạng nguồn tài nguyên tài sản số Theo Luật Công nghiệp Công nghệ số, tài sản số là tài sản thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử. Nhà nước sẽ quản lý toàn diện quá trình hình thành và giao dịch loại tài sản này, bao gồm cả quyền sở hữu, nghĩa vụ của các bên liên quan, vấn đề an ninh mạng và phòng chống rửa tiền. Tài sản số là bất kỳ tài sản nào tồn tại dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, lưu trữ và giao dịch trên các nền tảng kỹ thuật số và có tính bất biến; tức là khi sản phẩm số được ghi lại trên các nền tảng như blockchain thì không thể thay đổi hoặc xóa, đảm bảo tính xác thực và khả năng truy xuất nguồn gốc. Giới công nghệ đã khái quát tài sản số gồm nhiều loại; trong đó tiền mã hóa có tính phi tập trung, có thể giao dịch ngang hàng mà không cần trung gian. Tài sản ảo cũng là một loại tài sản số, có giá trị trong một cộng đồng cụ thể. Đặc điểm phân biệt tài sản số với các file kỹ thuật số khác là quyền sở hữu hoặc giấy phép gắn liền với chúng. Các quyền này có thể bao gồm các quyền đơn giản như khả năng xem và truy cập, hoặc phức tạp hơn như quyền phân phối, thậm chí cấp phép lại cho người khác. BÌNH LÂM

