“Tiếp sức” để hàng Việt vững chân trên sân nhà

Trong làn sóng hội nhập sâu rộng, hàng Việt đang đối diện sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì thế, việc giữ vững “chỗ đứng” ngay trên sân nhà đòi hỏi sự tiếp sức mạnh mẽ từ hệ thống bán lẻ nội địa, nơi hàng Việt được nâng vị thế và chinh phục niềm tin người tiêu dùng (NTD).

Hàng Việt phủ hơn 90% quầy kệ tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Sức ép cạnh tranh mới

Theo Bộ Công thương, sau 16 năm triển khai, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới: ưu tiên chọn hàng Việt khi mua sắm. Chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng Việt ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng nhận định, để thói quen này duy trì bền vững, hàng Việt phải tiếp tục chứng minh năng lực cạnh tranh trong một thị trường ngày càng mở. Bởi lẽ, hội nhập sâu rộng khiến hàng Việt phải cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt khi hàng ngoại tràn vào mạnh mẽ qua kênh thương mại điện tử và kinh tế số.

Để tiếp thêm động lực cho hàng Việt trong giai đoạn tới, Bộ Công thương đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2025. Trọng tâm của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền để hàng Việt chinh phục NTD bằng chất lượng; đổi mới xúc tiến thương mại gắn với kênh hiện đại và kinh tế số; tăng cường kiểm tra, chống hàng giả, hàng kém chất lượng cùng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Song song đó, các nhà bán lẻ trong nước được coi là mắt xích quan trọng khi vừa là cầu nối trực tiếp đưa hàng Việt đến gần hơn với NTD, vừa đồng hành với doanh nghiệp nội trong việc nâng chuẩn chất lượng, mẫu mã và quy trình sản xuất. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp sản xuất - phân phối đã nhanh chóng vào cuộc bằng những bước đi cụ thể: nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng kênh phân phối hiện đại, gia tăng kết nối với NTD... Trong số này, nhà bán lẻ thuần Việt - Saigon Co.op, đã tiên phong khởi động chương trình “Tự hào siêu thị Việt”. Đây không chỉ là hoạt động mở màn cho tháng khuyến mãi hàng Việt lớn nhất trong năm, mà còn là cách Saigon Co.op thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

“Tự hào siêu thị Việt” được Saigon Co.op triển khai đồng loạt tại hơn 800 điểm bán trên cả nước gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food đến Co.op Smile, Sense City... Không dừng ở quy mô khuyến mãi lớn, “Tự hào siêu thị Việt” còn được thiết kế như một ngày hội tiêu dùng hàng Việt với hàng loạt sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình đến thời trang được trưng bày nổi bật, kèm ưu đãi sâu và nhiều hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới.

Siêu thị Việt “tiếp sức”

Không chỉ khuyến mãi giảm giá, Saigon Co.op còn thiết kế các không gian hàng Việt với diện tích trưng bày lớn, vị trí trung tâm, giúp khách hàng dễ nhận diện. Sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu gắn liền với đời sống hàng ngày như gạo, thịt, trứng, sữa, thủy hải sản, rau củ quả, gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng… Đây cũng là những ngành hàng có tỷ lệ nội địa hóa cao, nơi hàng Việt đang giữ ưu thế vượt trội về chất lượng và giá cả.

Ghi nhận tại lễ khởi động sự kiện “Tự hào siêu thị Việt” ngày 27-8 tại Co.opmart Quang Trung - Foodcosa (phường Thông Tây Hội, TPHCM), cho thấy, ngày đầu triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của NTD. Nhiều khách hàng chia sẻ họ cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng và chất lượng ngày càng được nâng cao của hàng Việt. Chị Ngọc Hạnh (phường Thông Tây Hội) chia sẻ, gia đình chị vốn ưu tiên mua hàng Việt vì dễ chọn, giá hợp lý, chất lượng ngày càng tốt. Nay thấy siêu thị giảm mạnh tới 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu như sữa, nước giặt, gạo… nên chị tranh thủ mua để dùng dần. Còn anh Minh Trí (phường Gò Vấp) cho rằng, khuyến mãi hàng Việt năm nay thực sự đáng đồng tiền bát gạo. “Bình thường tôi đã chọn hàng Việt vì mẫu mã và độ bền chẳng kém gì hàng ngoại. Đợt này giảm đến 50% cho cả nồi cơm điện, bộ lau nhà, sữa… thì quá thuận lợi. Trước lễ 2-9, gia đình tôi tranh thủ mua sắm mà không lo vượt ngân sách”, anh Trí bày tỏ.

Theo Saigon Co.op, để có mức giá giảm như vậy, Saigon Co.op đã nhận được sự đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp sản xuất trong nước, từ những thương hiệu lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa với đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Đặc biệt, với mỗi chương trình khuyến quy mô lớn đều được tính toán để vừa hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ hàng hóa, vừa giúp NTD mua sắm tiết kiệm. “Tự hào hàng Việt là điểm nhấn trong chiến lược lâu dài của chúng tôi. Trong 36 năm phát triển, Saigon Co.op luôn kiên định với 3 cam kết là ưu tiên trưng bày hàng Việt ở vị trí đẹp, dễ thấy; duy trì các tuần lễ hàng Việt, mùa khuyến mãi hàng Việt suốt năm; đồng hành cùng nhà sản xuất cải thiện chất lượng, mẫu mã… Mục tiêu của chúng tôi là để hàng Việt không chỉ chinh phục người Việt, mà còn sẵn sàng vươn ra thế giới”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, khẳng định.

Ở góc nhìn rộng hơn, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, “Tự hào siêu thị Việt” càng trở nên gần gũi và thiết thực hơn bao giờ hết: từ những món hàng trong giỏ mua sắm hàng ngày, thương hiệu Việt được nâng tầm, khẳng định bản lĩnh và vị thế ngay trên sân nhà, đồng thời sẵn sàng bước ra thế giới.

Chương trình “Tự hào siêu thị Việt” được Saigon Co.op triển khai từ ngày 27-8 đến 17-9 trên toàn hệ thống, mang đến mức giảm giá đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm Việt thuộc nhiều nhóm hàng: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang, gia dụng. Nổi bật là tuần lễ “7 ngày siêu sale” (28-8 đến 3-9) với nhiều sản phẩm thiết yếu giảm sâu: nước giặt Omo 2,9kg từ 146.000 đồng còn 99.900 đồng; nồi cơm điện Sunhouse 1,8 lít từ 1.390.000 đồng còn 695.000 đồng; bộ lau nhà Home Plus X9 từ 583.000 đồng còn 329.000 đồng. Song song đó, chương trình “Siêu thị Việt tung deal tiết kiệm” (28-8 đến 17-9) áp dụng ưu đãi mua nhiều giảm sâu cho các thương hiệu quen thuộc như Hura, Vinamilk, Coca-Cola cùng các nhãn hàng riêng Co.op Select. Khách hàng thành viên còn được ưu đãi hoàn tiền 8% (tối đa 50.000 đồng/khách) khi mua hóa đơn từ 290.000 đồng trong chuyên trang “Tin yêu siêu thị Việt”.

ÁI VÂN