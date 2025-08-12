Xã hội

Tiếp tục mở thêm cửa xả nước thủy điện ở Tây Bắc

Sau hồ thủy điện Sơn La, từ 20 giờ hôm nay 12-8, hồ thủy điện Hòa Bình cũng mở 1 cửa xả đáy.

Ngày 12-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện chỉ đạo Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 20 giờ cùng ngày.

IMG_0269.jpeg
Thủy điện Hòa Bình xả nước hồi tháng 7-2025

Chỉ đạo này được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, trước thực tế mực nước thượng lưu của hồ Hòa Bình đạt tới cao trình 104,05m, lưu lượng nước đổ về hồ là 5.270m3/giây, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ du chỉ 2.210m3/giây.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Sơn La (bậc trên của hồ thủy điện Hòa Bình) từ 16 giờ ngày 11-8.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

