Tiếp tục thi công bệnh viện ung bướu lớn nhất ĐBSCL sau 4 năm "đắp chiếu”

Sau hơn 5 năm trễ hẹn về đích với gần 4 năm tạm dừng thi công, công trường dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô lớn nhất ĐBSCL đã "sôi động" trở lại.

Công trường Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sôi động trở lại sau nhiều năm im lìm

Hơn 2 tuần qua, công trường dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sôi nổi với nhiều hoạt động thi công.

Tiếng động cơ, âm thanh từ những giàn giáo, cùng tiếng trao đổi của các kỹ sư, công nhân đã xóa tan không khí lạnh lẽo, im vắng trước đây tại dự án này.

Công nhân rửa các khối tường đã đóng rong rêu đen xì theo thời gian

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã phải dừng trong gần 4 năm

Ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều hành tại dự án cho biết, hơn 2 tuần nay, mỗi ngày có từ 40 đến 60 công nhân có mặt tại công trường để thi công các hạng mục như dọn dẹp vệ sinh, lắp dựng giàn giáo, trét và sơn lót các khối tường, hoàn thiện hệ thống điện, nước…

Việc bố trí nhân lực, tập kết máy móc, vật tư, thiết bị và triển khai thi công đã được đảm bảo. Một số đội thi công tranh thủ làm ngày chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các đơn vị thi công trét và sơn các khối nhà

Bộ mặt của công trình dần tươi sáng hơn

Tháng 12-2025, UBND TP Cần Thơ có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, sau gần 4 năm tạm dừng.

Theo đó, dự án hiện có tổng vốn đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng (tăng gần 350 tỷ đồng so với trước khi điều chỉnh), trong đó, chi phí xây dựng 371,6 tỷ đồng, thiết bị 1.541 tỷ đồng và các chi phí khác.

Chủ đầu tư dự án (Sở Y Tế TP Cần Thơ) và Liên danh nhà thầu Magyar - VMD - AZUSA - Bạch Đằng - CONINCO cũng đã ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng để tiếp tục triển khai dự án.

Công nhân đang gia cố lại các khối bê tông

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, sở đang nỗ lực triển khai thực hiện, chỉ đạo và làm việc với các nhà thầu, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Để đạt tiến độ này, sở đã yêu cầu liên danh nhà thầu tăng cường nhân công, tập trung nguồn lực tối đa và tăng ca thi công.

"Chủ đầu tư sẽ quản lý chặt tiến độ cam kết của liên danh nhà thầu, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền", ông Hoàng Quốc Cường nói.

Bộ mặt dự án bệnh viện trước và sau khi được khởi động trở lại

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Bình, TP Cần Thơ), quy mô 500 giường, được xem là lớn nhất khu vực ĐBSCL về lĩnh vực ung bướu.

Bệnh viện có quy mô 500 giường đang được người dân ĐBSCL kỳ vọng sớm đưa vào vận hành

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người dân vùng ĐBSCL.

Dự án được khởi công từ tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tháng 7-2022, do Hiệp định vay hết hiệu lực, dự án phải tạm dừng khi chỉ đạt 21,3% giá trị hợp đồng, toàn bộ trang thiết bị y tế chuyên dùng vẫn chưa được cung cấp.

TUẤN QUANG