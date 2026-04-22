Tìm thấy hiện vật nghi là chi tiết trang trí chòm sao nhà hát cung đình cổ

Ngày 22-4, ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty cổ phần Tu bổ di tích Huế cho biết, trong quá trình tháo dỡ để trùng tu công trình Minh Khiêm Đường (được xem là nhà hát cung đình cổ nhất Việt Nam), tại di tích lăng vua Tự Đức thuộc quần thể di tích cố đô Huế, đơn vị đã thu thập được một số hiện vật kim loại, nghi là chi tiết trang trí chòm sao trên trần nhà hát này.

Một số hiện vật nghi là chi tiết trang trí chòm sao nhà hát cung đình cổ nhất Việt Nam



Từ tư liệu và ý kiến nghiên cứu về "nhị thập bát tú", đơn vị đã phác thảo phương án bố trí 28 chòm sao trên trần Minh Khiêm Đường và dự kiến điều chỉnh thi công. Một số họa tiết tương tự trên hiện vật, từng xuất hiện trên chuông ở Ngọ Môn và tường Khâm Thiên Giám được dùng làm cơ sở đối chiếu.

Trần nhà hát Minh Khiêm Đường trước và trong quá trình trùng tu hiện tại

Tại buổi gặp gỡ Hội đồng tham vấn khoa học để điều chỉnh thiết kế một số hạng mục Dự án tu bổ quần thể lăng vua Tự Đức (phần còn lại), các nhà nghiên cứu cho rằng, việc thu thập được một số hiện vật bằng kim loại trong quá trình tháo dỡ để trùng tu Minh Khiêm Đường là vô cùng quý giá và có ý nghĩa. Từ hiện vật sẽ có cơ sở làm sáng tỏ nhiều nghi vấn, tiến tới trùng tu đúng nguyên trạng di tích.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP Huế) cho rằng, những hiện vật bằng kim loại nói trên cần xác định chính xác chất liệu như đồng, chì, thiếc hay thủy tinh cũng như cấu tạo bề mặt các "ngôi sao" là gương tráng bạc hay kim loại đánh bóng. Nhận diện sai vật liệu có thể dẫn đến phục dựng không đúng nguyên gốc.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đề nghị rà soát toàn bộ vật liệu thu thập được, đồng thời làm rõ cách thể hiện các đường liên kết giữa các chòm sao là hình vẽ hay dây kim loại, trước khi hoàn thiện trần trang trí nhà hát Minh Khiêm Đường.

Hội đồng tham vấn khoa học cho ý kiến để điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc Dự án tu bổ quần thể lăng vua Tự Đức (phần còn lại)

Dự án tu bổ quần thể lăng vua Tự Đức được triển khai từ tháng 6-2024 với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, gồm các công trình: điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường và Ôn Khiêm Đường. Trong đó, công trình trùng tu nhà hát Minh Khiêm Đường hiện đã gần hoàn thành, các hạng mục còn lại đang thực hiện.

VĂN THẮNG