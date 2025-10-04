Tinh Hoa Việt 2025 - Trao truyền hôm nay, tỏa sáng mai sau

Các đại sứ của giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 nhận hoa cảm ơn từ Ban tổ chức

Đây là giải thưởng quy mô cấp quốc gia, không chỉ vinh danh, mà còn là một hoạt động mang tầm chiến lược nhằm góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Kể từ năm nay, giải thưởng được mở rộng quy mô toàn quốc, áp dụng cơ chế bình chọn hiện đại, kết hợp giữa đánh giá chuyên môn của hội đồng giám khảo và sự tham gia của công chúng thông qua nền tảng số, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và dân chủ. Giải thưởng hướng đến việc xác lập một “hệ chuẩn” về giá trị nghệ thuật mang bản sắc Việt, khẳng định vị thế của văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để giới văn nghệ sĩ, trí thức và các nhà sáng tạo gặp gỡ, chia sẻ, khơi nguồn cảm hứng, cùng lan tỏa tinh thần “Tinh hoa Việt - trao truyền hôm nay, tỏa sáng mai sau”.

Diễn viên Midu, đại sứ giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang (người đồng hành cùng chương trình) nhấn mạnh: “Giải thưởng Tinh Hoa Việt ra đời trước hết là để tôn vinh và thể hiện sự trân quý đối với những con người, tác phẩm và giá trị đã đóng góp cho văn hóa - nghệ thuật và đời sống xã hội. Đây không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là một hành động tri ân, để tinh hoa không bị lãng quên, mà tiếp tục tỏa sáng, khơi nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai”.

Lộ trình triển khai giải thưởng gồm 5 giai đoạn chính: • 04-10-2025: Phát động và công bố truyền thông • 15-10 đến 15-11-2025: Tiếp nhận đề cử từ các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật thông qua website và nền tảng TikTok. • 12-12-2025: Công bố danh sách đề cử chính thức. • 12-12-2025 đến 1-1-2026: Bình chọn và chấm giải. • Tháng 1-2026: Tổ chức Gala trao giải Tinh Hoa Việt. Website cuộc thi: tinhhoavietawards.vn

Hội đồng giám khảo chia sẻ thông tin tại buổi ra mắt giải thưởng

Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều gương mặt trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật như: Nhà thơ Hồng Thanh Quang, nguyên Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết; NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam; Họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; nhạc sĩ Huy Tuấn,… cùng nhiều chuyên gia, nhà báo, nhà phê bình uy tín.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh là đại sứ giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025.

Cấu trúc và tiêu chí xét giải Tinh Hoa Việt 2025 bao gồm ba nhóm hạng mục: 1. Tinh Hoa Âm Nhạc - vinh danh các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật, bản sắc Việt. 2. Tinh Hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực – tôn vinh các công trình thuộc văn học, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, di sản và sáng tạo công nghệ. 3. Giải thưởng đặc biệt - Tinh Hoa Cống hiến - dành cho những cá nhân có đóng góp lâu dài và ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

THIÊN BÌNH