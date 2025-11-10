Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 5, phường Bình Thạnh

Tối 10-11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 5, phường Bình Thạnh.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng cây xanh đến khu phố 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao tặng cây xanh, động viên địa phương xây dựng công trình “Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình”, lan tỏa thông điệp sống xanh, đẹp, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Trong chương trình, lãnh đạo TPHCM và đông đảo người dân khu phố cùng ôn lại truyền thống 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự Ngày hội đại đoàn kết ở khu phố 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 5 Nguyễn Hồ Thanh Bạch cho biết, khu phố 5 có 819 hộ gia đình với 3.003 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn khu phố đại đa số trên mức trung bình. Người dân sống hòa thuận, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, chung tay xây dựng khu phố nhiều năm liền đạt chuẩn văn hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trò chuyện với người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, khu phố 5 đạt được kết quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Người dân trong khu phố đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Khu phố 5 đã kịp thời hỗ trợ bà con có hoàn cảnh gia đình khó khăn, yếu thế trong cuộc sống; quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ trong thời gian qua.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi với các tiết mục văn nghệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, khu phố 5 phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình đã đăng ký, gồm: Tổ liên gia tự quản về phòng cháy, chữa cháy; Tổ tự quản về vệ sinh môi trường; Tổ thanh niên tình nguyện: công trình “Thăm và tặng quà 50 Người cao tuổi”; công trình “Thăm và tặng quà tết cho 53 người dân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo”; công trình “Tặng quà 53 thiếu nhi mồ côi, học giỏi”.

Người dân khu phố đến dự ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phường Bình Thạnh và khu phố 5 đã trao tặng những phần quà đại đoàn kết, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

