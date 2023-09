Tổ chức Đại lễ Maulid Nabi Muhammad năm 1445 Hồi lịch

Ngày 27-9 (nhằm ngày 13-8 năm 1445 Hồi lịch) tại Thánh đường Musulmane (quận 1, TPHCM), Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM tổ chức Đại lễ Maulid Nabi Muhammad (S.A.W) năm 1445 Hồi lịch, Dương lịch 2023.

Đại lễ Maulid Nabi Muhammad là một ngày lễ trọng đại của Hồi giáo Islam và cộng đồng theo đạo Islam trên thế giới, kỷ niệm ngày sinh Thiên sứ Nabi Muhammad (S.A.W) - Thiên sứ cuối cùng có nhiều công lao khai sáng tôn giáo Islam.

Phát biểu khai mạc, Quyền Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM Machdares Samael nhấn mạnh, Đại lễ Maulid năm nay diễn ra trong trạng thái bình thường mới, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội vừa khôi phục ổn định và phát triển để hướng đến xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, phát triển, hiện đại và nghĩa tình.

Dịp này, ông Machdares Samael kêu gọi tín hữu Hồi giáo ở thành phố luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm công dân đối với đất nước, một cư dân của TPHCM, một tín đồ Islam đối với đạo giáo trong sự nghiệp “tốt đạo, đẹp đời”, phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Lượng mong muốn, trong thời gian tới, đồng bào theo đạo Islam tại Thành phố và các địa phương tiếp tục đoàn kết gắn bó cùng chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền các cấp phát động. Thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, phản bác những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự phát triển của TPHCM, của đất nước.

Dịp này, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tôn giáo TPHCM đã thăm hỏi, tặng hoa và quà đến Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM. Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM cũng khen thưởng các cá nhân có nhiều hoạt động tích cực cho cộng đồng.